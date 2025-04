Lega, la richiesta a Salvini: “Torni al Viminale”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Salvini torni al Viminale a prendersi cura della sicurezza degli italiani. La richiesta la fanno intervenendo al Congresso della Lega, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che parlano in veste di segretari regionali, il primo per il Piemonte, il secondo della Lega lombarda. "Credo che sui temi dell'amministrazione della giustizia, sicurezza e contrasto all'immigrazione clandestina non basti l'ottimo lavoro ordinario che stiamo facendo. Penso che da questo congresso debba uscire un lavoro straordinario sulla sicurezza che soltanto Matteo Salvini, tornando al Viminale, potrà fare -dice Molinari-. Quindi credo che il Congresso debba chiedere a Matteo Salvini il sacrificio di chiedere nuovamente, per la Lega, quella posizione e Salvini uscito indenne da un processo ingiusto sia il migliore garante della sicurezza del nostro Paese". "Se si dovesse aprire una strada percorribile che possa portare Matteo Salvini a tornare a fare il ministro dell'Interno, dobbiamo per forza e a tutti i costi seguirla, perché è quello che dobbiamo fare proprio per il grande lavoro concreto e quello che ha dimostrato sul campo", aggiunge Romeo, ricordando come "dal 2007 in poi ci sono stati due ministri dell'Interno che hanno fermato maggiormente l'immigrazione Roberto Maroni e Matteo Salvini". —[email protected] (Web Info)

