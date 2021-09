L’editore Pietro Graus fra i premiati della XX EDIZIONE del PREMIO INTERNAZIONALE BRONZI DI RIACE insieme ad Andrea Bocelli e Diego Della Valle

Condividi

Il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” nasce da un’idea del Patron Giuseppe Tripodi Presidente dell’associazione turistica Pro-loco Città di Reggio Calabria, coadiuvato dal Presidente onorario Giuseppe Viceconte e dalla Testimonial del Premio Elena D’Ambrogio Navone, annovera tra i suoi obiettivi principali quello di contribuire a valorizzare e promuovere le risorse artistico-archeologiche del nostro territorio, favorendone, al contempo, lo sviluppo turistico ed economico.

Il grande evento di risonanza è inteso, quindi, quale apprezzamento a quelle persone, donne e uomini, di spiccate doti personali che, nei più svariati campi dalla scienza alla cultura e dall’imprenditoria all’arte, hanno combattuto per la crescita del Paese distinguendosi in Italia e nel mondo come “fieri guerrieri“ per competenze e professionalità, giunge oggi tra numerosi successi alla sua XX edizione. Fra questi, l’editore Pietro Graus (Graus Edizioni), l’artista Andrea Bocelli, l’imprenditore Diego Della Valle.

L’evento, in programma per il prossimo martedì 7 settembre alle ore 18:00, sceglie come location la prestigiosa “Villa Fornari” di Camerino dove, alla conduzione della brillante giornalista Gabriella Serravalle e alla presenza di illustri personalità attive nei campi dell’imprenditoria, ma anche del settore scientifico, giornalistico e culturale, saranno insigniti dei riconoscimenti i “guerrieri”:

§ Andrea Bocelli Artista

§ Piero-Luigi Carcerano Architetto

§ Massimo Ciambotti Prof. Ordinario Università di Urbino Carlo Bo

§ Maurizio Crea Consigliere Delegato Azienda Alimentare “SVILA srl” Visso (MC)

§ Antonello Crucitti Presidente Associazione Volontariato Onlus “Fede Speranza e Carità”

§ Diego Della Valle Imprenditore

§ Giovanni Firera Comunicatore sociale

§ Fulvio Fulvi Giornalista-Scrittore

§ Alessandro Gentili Generale Carabinieri lic.i.can.

§ Gemma Gesualdi Presidente Associazione “Brutium” Calabresi nel mondo

§ Adolfo Guzzini Imprenditore

§ Piero Graus Editore

§ Pasquale Lettieri Critico d’Arte

§ Gaetano Maccari e Mara Mogliani (Gruppo Entroterra S.p.a.) “La pasta di Camerino”

§ Angelo Marciano Manager Finanziario

§ Francesco Massara Arcivescovo Diocesi di Camerino e San Severino Marche

§ Sergio Palma Manager

§ Donatella Pazzelli Giornalista-Scrittrice

§ Claudio Pettinari Magnifico Rettore Università di Camerino

§ Flavia Petrin Presidente Nazionale “AIDO” Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

§ Nazzareno Rocchetti Artista

§ Niccola Rossi e Carlo Rossi Azienda Agricola “Troticultura”

§ Tommaso Rossi Presidente AD Nerea S.p.A. Acque Minerali

§ Gianpietro Sanseverino di Marcellinara Imprenditore

§ Mario Vicino Scrittore

Per la casa editrice Graus Edizioni si tratta di un riconoscimento che riempie di orgoglio, una soddisfazione per una realtà che quotidianamente si sforza di promuovere la cultura e di valorizzare il proprio territorio, sia a livello regionale che nazionale, con tante iniziative che, partendo dai libri, puntano all’incontro, al dialogo, allo scambio di idee.

