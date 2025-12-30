30 Dicembre 2025

Sport

Lecce: non solo Morente, anche Veiga lavora a parte

(Adnkronos) – Dopo il tonfo interno col Como il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con la Juventus in programma sabato pomeriggio.   

Molte assenze, oggi, per il tecnico Eusebio Di Francesco: oltre a Banda, Coulibaly e Gaspar, impegnati in Coppa d’Africa, è rimasto a riposo Sala, alle prese con uno stato febbrile. Personalizzato per Morente, Fruchtl e Veiga, quest’ultimo reduce da uno stato febbrile. 

