Leasys amplia offerta e lancia Unlimited

(Adnkronos) – Leasys, tra i principali player in Italia nel settore del noleggio a lungo termine e joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, amplia la propria offerta con il lancio di Leasys Unlimited la nuova formula di noleggio dedicata esclusivamente alla clientela privata, e in grado rispondere ad esigenze di mobilità specifiche di questo target sempre più attento a soluzioni flessibili e facilmente accessibili. "Questa formula innovativa – spiega Leasys – elimina ogni limite di percorrenza semplificando la vita di chi usa l’auto frequentemente per affrontare lunghe distanze tra casa e lavoro, oppure per chi nel tempo libero deve percorrere molti chilometri per inseguire le proprie passioni, che si tratti di un’escursione in montagna o di un weekend fuori porta". Con questo prodotto l’azienda punta ad offrire un’esperienza di guida senza limiti e senza rischi di costi imprevisti legati ad eventuali esuberi chilometrici a fine noleggio, includendo nel canone mensile i principali servizi assicurativi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale, il servizio di infomobilità Leasys I-Care che consente tramite My Leasys App di monitorare il veicolo da remoto e di gestire tutti i servi legati al contratto di noleggio. —[email protected] (Web Info)

