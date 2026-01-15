Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos’è successo in Como-Milan

Maignan prova a calmare il compagno, mentre Allegri si porta le mani al petto e gli dice: “Calmo, ho deciso io”. Leao, alla fine, accetta la decisione e lascia il pallone a Nkunku, che segna per il momentaneo 1-1.

Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. L’attaccante si gira allora verso la panchina di Allegri e va a chiedere spiegazioni, visibilmente sorpreso dalla decisione del suo allenatore.

(Adnkronos) – Rafa Leao ‘litiga’ con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l’attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43′ del primo tempo, quando l’arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it