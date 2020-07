Le Stelle della lirica per una serata tra musica, spettacolo e gusto

Condividi

L’Associazione Culturale “Noi per Napoli” e l’Azienda Vitinicola Montespina, con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli ( Napoli), con la finalità di promuovere la diffusione dell’opera lirica e del bel canto sul territorio campano e di renderlo accessibile anche a chi non frequenta i teatri, secondo un progetto nato dalla collaborazione tra le risorse imprenditoriali della Regione e del territorio flegreo che incoraggiano e sostengono la Cultura e la musica, per un forte rilancio per il difficile periodo che si sta attraversando, presentano “Le stelle della lirica“, il grande evento dedicato al bel canto ed all’enogastronomia, in programma il prossimo 7 agosto 2020 alle ore 21.00 tra le vigne dell’Agriturismo “Il Gruccione” in Via San Gennaro Agnano, 63 a Pozzuoli.

In attesa della magica notte delle stelle cadenti, divisa tra i piaceri del palato e quelli della romanza da salotto, della lirica e della canzone classica napoletana, artisti lirici eccezionali, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo con l’altro tenore Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Natalia Apolenskaja, daranno vita ad un indimenticabile, imperdibile e magica concerto.

Cornice suggestiva sarà la Tenuta Montespina Gruccione, tra i vulcani degli ameni Campi Flegrei e sospesi su di un angolo del golfo baciato dagli Dei, con tre straordinari e applauditi interpreti internazionali, un affascinate repertorio diviso tra le arie e le più belle canzoni di tutti i tempi.

Il tutto sarà preceduto dalla degustazione di specialità quali,casatiello napoletano, pasta e fagioli alle cozze alla napoletana, le “graffe” calde,servite in vigna prima del Concerto e le immancabili Falanghina e Piedirosso dop dei Campi Flegrei, dell’Azienda Vitivinicola Iovino.

Con i buoni auspici dei padroni di casa Antonio e Teresa Iovino, a prendere corpo tra i meravigliosi tralci di viti, tra le albicocche e le ciliege e nella quiete di una terra fantastica, sarà uno spettacolo ricco di emozioni e di momenti da non perdere.

Nell’incanto della vulcanica terra puteolana e protesi verso l’incomparabile bellezza del golfo di Napoli, con “Le stelle della lirica”, un concerto di note e di sapori unico e avvincente per un’estate da cantare, assaggiare e ricordare.

Concerto e degustazione,con posto unico,differenziato e distanziamento al costo 20 euro.