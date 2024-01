Condividi

L’AI Metaverse italiana presenta a Las Vegas le tante opportunità della propria realtà e fa da palcoscenico digitale alla community italiana per massimizzare il know-how tecnologico del Bel Paese nel mercato americano.

Coderblock è tra le 50 startup presenti al prestigioso Consumer Technology Association – CES 2024, l’evento sull’innovazione più importante del mondo che vede la partecipazione dei principali attori del settore tecnologico.

L’appuntamento, che sino al 12 gennaio a Las Vegas, si presenta come un’istituzione e un rituale di passaggio per tutte le società hi-tech del pianeta presentandosi a tutti gli effetti come ribalta in cui verrà ridefinita l’intera industria IT.

L’edizione 2024 del CES è fondamentale per attirare l’attenzione sul nuovo AI Metaverse di Coderblock che ha l’occasione di mostrare ai professionisti più influenti del settore le opportunità del proprio mondo immersivo attraverso la presentazione della propria nuova logica di guadagno per il real estate, capace di trasformare il mondo virtuale in un vero e proprio asset immobiliare, e del nuovo videogame, in fase di sviluppo, nato per diventare un nuovo modello di impatto diretto per il business.

Coderblock, inoltre, ha deciso di dare spazio a tutta l’industria tecnologia italiana presente al Consumer Technology Association, ideando un vero e proprio padiglione virtuale all’interno del proprio metaverso dando l’opportunità alle startup italiane presenti di raccontarsi e raccontare i propri prodotti e servizi. L’idea nasce dalla volontà di esaltare l’innovazione Made in Italy dando l’opportunità di mostrare il proprio know-how tecnologico e portare così l’eccellenza del Bel Paese sul mercato americano.

«Abbiamo deciso di massimizzare la visibilità delle startup italiane presenti al CES attraverso un’iniziativa gratuita capace di portare valore alla comunità italiana e, al tempo stesso, far conoscere al meglio tutte le opportunità che il nostro mondo virtuale è capace di offrire – spiega Danilo Costa, Founder & CEO di Coderblock -. La nostra volontà è che l’Italia diventi tra i protagonisti dell’evento di Las Vegas e di dimostrare quanto il metaverso sia volano di nuove opportunità per le aziende, come il miglioramento della customer experience, la fidelizzazione del cliente, la possibilità di nuovi investimenti nel mondo virtuale e l’avvio di nuovi business».

L’AI Metaverse di Coderblock si presenta anche come palcoscenico digitale capace di riunire alcuni dei principali attori italiani del settore tecnologico, la cui partecipazione al CES2024 è stata curata dall‘Italian Trade Agency, pronti a presentarsi anche nella realtà immersiva made in Italy: BES TEST™, Ganiga, Coverride, ArtCentrica, Alert-Genius, Kintana, Sport Business Lab Consultancy, TokNox, INNOVA, Alert Genius, M2TEST Srl.