Condividi

Le Regioni chiedono al Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Al vaglio ci sono l’esenzione dall’obbligo del tampone e un isolamento ridotto. Qualcuno chiede anche l’eliminazione dei senza sintomi dalla quotidiana conta dei contagiati e il ripensamento dei dati sulle ospedalizzazioni. Istanze che riflettono anche la preoccupazione da parte dei governatori per il possibile imminente cambio di colore determinato dalla diffusione del virus spinta da Omicron.

Con le norme ora in vigore i contagiati che hanno ricevuto la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni devono stare in isolamento per 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni; al termine del periodo possono uscire dall’isolamento solo con un test molecolare o antigenico negativo.