Le Politiche attive del Lavoro, a Pomigliano d’Arco un convegno sull’inclusività del lavoro con il Dott. Domenico Manna

Sviluppo territoriale e politiche del lavoro a Pomigliano D’Arco. Giovedì 19 giungo, alle 18.30, presso Zest Life Food Bar di Pomigliano, si parlerà di lavoro, sviluppo occupazionale e sociale. Nel Parco Pubblico Giovanni Paolo II istituzioni, enti formativi e cittadini, si riuniranno per approfondire temi cruciali quali i programmi di Politica Attiva Regionali, le opportunità ed offerte del PNNR; i fondi europei FSE; il ruolo dei servizi pubblici e privati dell’impiego; i progetti in corso sul territorio.

L’incontro moderato dal giornalista Alfredo Di Salvo, vedrà argomentare l’On. Lello Topo (Parlamentare Europeo PD), l’On. Mario Casillo (Capogruppo PD della Regione Campania), Luigi Damasco (Vicesegretario PD Pomigliano D’Arco), insieme a Paolo Russo (CAD Centro Antidiscriminazione LGBT pomiglianese), Luigi De Falco (Consulente del Lavoro), Alberto Bagnaro (Direttore Centro Studi Gesfor Job). A parlare delle leggi europee e regionali che stanno regolamentando l’accesso al mondo del lavoro delle persone diversamente abili, sarà invece il Dott. Domenico Manna, Direttore del Centro Isoriabilitativo di Pomigliano D’Arco, ora struttura socio-sanitaria, oltre che ideatore del Progetto di inclusione al mondo del lavoro per giovani con autismo e sindrome di Down, “Artigiani del sé”, che grazie alla Regione Campania, al Comune di Pomigliano D’Arco e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sta diventando volano sul tema discusso nel convegno.

La tavola rotonda aperta a tutti i cittadini gratuitamente, intitolata “Le politiche attive del lavoro”, parlerà di esperienzialità, non solo di normative. Sarà proprio il Dott. Domenico Manna, a relazionare sulla eccezionalità del progetto “Artigiani del sé”, che sta offrendo al territorio tangibilità della normativa per il diritto al Lavoro di persone disabili, disciplinata dalla Legge 12 marzo 1999, n.68., oggi rafforzata da linee guida di collocamento mirato di persone diversamente abili. Il lavoro come fondamento identitario e dignitario, sarà il centro del dibattito che a ventaglio si aprirà sugli spiragli europei, nazionali e regionali, per trovare fattibilità e speranza negli ambiti territoriali in maniera concreta, come lo stesso Dott.Manna dimostrerà oggi essere fattibile non solo a Pomigliano d’Arco.

