Le pillole digitali di AIDR Covid 19 – La transizione digitale la nuova sfida

di Vittorio Zenardi, Direttore Aidr Web TV, Sito e Social Media

Quali sono le strategie migliori per attuare la trasformazione digitale? Bastano gli investimenti tecnologici e l’utilizzo di piattaforme informatiche o servono degli investimenti consistenti in termini di cultura e di consapevolezza, attraverso i quali superare quelle resistenze al cambiamento, che hanno sempre frenato le grandi rivoluzioni dell’umanità? La tecnologia è solo un mezzo per attuare la trasformazione digitale, l’obiettivo è il cambiamento radicale della cultura e delle abitudini della società. Ce ne parla Alessandro Capezzuoli, funzionario ISTAT e responsabile osservatorio dati professioni e competenze Aidr.

È possibile vedere il video cliccando qui (https://www.aidr.it/le-pillole-digitali-di-aidr/)

