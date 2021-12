Le notti sul Golfo si confermano una kermesse che piace

Condividi

La città di Pozzuoli, e grazie alll’incantevole struttura messa a disposizione dal Grand Hotel Serapide, accoglie il terzo appuntamento de “Le Notti sul Golfo”, format che unisce musica, cultura e spettacolo, ideato dal promoter Ugo Autuori. Beppe Convertini si conferma graditissimo conduttore della serata , con la partecipazione della conduttrice RAI Elena Ballerini e , dalla showgirl Aida Yespica, entrambe insignite del Premio del Mediterraneo, presenta gli ospiti candidati a ricevere il Premio: Gianluca Mech, nutrizionista noto per aver ideato la dieta Tisanoreica; Graziano Scarabicchi, attore protagonista di numerosi spot italiani; il duo Mr Hyde , Mercedes Henger, showgirl e influencer; Roberta Proietti, consulente di immagine. Tocco di classe con il live music show del duo Io e mia sorella, l’esibizione di Renato Rino Zero, sosia di Renato Zero; il tenore Giuseppe Gambi, Raffaele Cibelli che inaugura la serata con un’eclettica e originale performance.