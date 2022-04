“Le modifiche al processo di esecuzione: il ruolo del custode e del professionista delegato”, convegno a Nola

Condividi

“Le modifiche al processo di esecuzione: il ruolo del custode e del professionista delegato”. È il titolo del convegno che si terrà martedì 26 aprile dalle 15,30 alle 18,30 presso l’aula magna dell’ex Università Parthenope, in piazza Giordano Bruno a Nola. Il convegno è organizzato dalla Scuola Bruniana – Fondazione forense di Nola, con collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Nola e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, e rientra nel ciclo di incontri sulla riforma Cartabia promosso proprio dalla Scuola Bruniana.

I saluti istituzionali saranno affidati al direttore della Scuola Bruniana, avvocato Vincenzo Salvati, al Presidente del Tribunale di Nola, dottoressa Vincenza Barbalucca, al commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Nola, avvocato Biancamaria D’Agostino e al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, dottore Felice Rainone.

Seguiranno gli interventi del Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Nola, dottoressa Lorella Triglione, del professore avvocato Antonio Musio, docente dell’Università di Salerno, della dottoressa Florinda Aliperta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola. Moderatrice sarà l’avvocato Paola Iannelli, dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile e vicedirettore della Scuola Bruniana.

La partecipazione darà diritto a tre crediti formativi, per iscriversi è necessario inviare una email a [email protected]