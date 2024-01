Condividi

La confusione regna sovrana e mai come adesso non ci si può permettere di cadere in errori di valutazione.

Gli Houthi non sono lo Yemen, sono terroristi che assaltano navi e lanciano missili su Israele.

“C’è qualcosa che non va nella comunicazione internazionale…I guerriglieri Houthi (finanziati e sostenuti dall’Iran) minacciano la navigazione nel mar Rosso /Canale di Suez, attaccando i mercantili occidentali e calpestando il diritto internazionalmente riconosciuto alla libera navigazione. Stati Uniti e Gran Bretagna reagiscono all’aggressione, colpendo le basi operative degli Houthi nello Yemen. Ora, secondo certa stampa italiana e internazionale, chi sono gli aggressori? Ma Washington e Londra, naturalmente… E l’Unione Europea, gigante economico ma nano politico e militare, che fa? Sta a guardare. E l’Italia, per la cui economia è essenziale la navigazione attraverso il Canale di Suez, che fa? Sta alla finestra a vedere come va… Tajani dice, non possiamo intervenire, serve l’autorizzazione del Parlamento, Bene. Richiedetela allora questa autorizzazione parlamentare! Ma, in realtà, non possiamo o non vogliamo?”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Per quanto riguarda l’invio di armi all’Ucraina, si è chiesta l’autorizzazione del Parlamento…