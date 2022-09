Le Madri Costituenti, AIDR: al Senato della Repubblica la presentazione del libro “In Cammino verso i diritti”

Condividi

L’emancipazione femminile, il ruolo delle donne durante la Resistenza e il loro prezioso contributo nella stesura della Costituzione. A Palazzo Giustiniani, il 16 settembre la presentazione del libro “In cammino verso i diritti – Le Madri Costituenti”. Il volume, scritto dalla professoressa Nella Matta edito da Jonia Editrice, ripercorre le tappe delle donne protagoniste di grandi battaglie e rivoluzioni quotidiane, che hanno segnato il secolo scorso. Un dibattito a più voci nella sala Zuccari del Senato della Repubblica che sarà moderato dal Capo Ufficio Stampa della Commissione Europea in Italia, Manuela Conte, per evidenziare il ruolo di assoluto primo piano delle donne nel cammino democratico del nostro Paese. Insieme all’autrice dialogheranno: il senatore Ernesto Magorno, il professor Giuseppe Trebisacce, direttore editoriale Jonia Editrice, il professor Massimo Fiorucci, Rettore Università Roma Tre, la prof.ssa Carmela Covato, docente di Storia dell’Educazione Università Roma Tre, il prof. Massimo Veltri, già docente Università della Calabria, la dott.ssa Vincenzina Perciavalle, già Consigliera Nazionale di Parità. “Grazie al contributo dei relatori – sottolinea nella nota Manuela Conte – ripercorreremo le tappe di un cammino sofferto e silenzioso, che ha gettato le basi per il riconoscimento di uguaglianza e parità nella nascente Repubblica Italiana“.