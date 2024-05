1 minuto di lettura

Ci sono delle domande che oggi non andrebbero neanche pensate, eppure ci ritroviamo a porle.

“Come nel 1948 Israele è solo. Allora si batteva per il suo diritto a nascere, ora si batte per il suo diritto a esistere. Tutti gli sono contro per i suoi pretesi eccessi di legittima difesa. Ammettiamo pure che sia così. Ma perchè nessuno ricorda, allo stesso tempo, le responsabilità, ben più gravi, di Hamas?

Perchè nei dibattiti televisivi nessuno ricorda chiaramente che:

Hamas ha iniziato la guerra, aggredendo Israele, con il selvaggio attacco del 7 ottobre;

ha scientemente provocato la reazione d’Israele, che non poteva rispondere altrimenti;

ha moltiplicato il numero delle vittime civili, mimetizzandosi in essa, facendosene vigliaccamente scudo e costruendo le sue centrali operative sotto ospedali, chiese e scuole;

considera il martirio del popolo palestinese cosa buona e giusta, (però i capi di Hamas vivono comodamente all’estero);

ha perseguito e persegue la distruzione dello Stato d’Israele;

rifiuta l’ipotesi dei due popoli/due Stati;

mantiene come ostaggi, commettendo un crimine contro l’umanità, innocenti civili per cercare di ricattare Israele, reclamando in cambio la liberazione di pericolosi terroristi già condannati a lunghe pene detentive.

Perché allora le condanne internazionali si concentrano solo su Israele, pressantemente invitato a fermare la sua avanzata e non anche contro Hamas, il maggior responsabile dell’attuale crisi ?

Perchè? Non vorrei che la risposta fosse: perché l’antisemitismo ancora una volta sta trionfando.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Sicuramente sta trionfando l’incompetenza…

“Il disonesto Joe Biden ha appena detto che non invierà armi ad Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi bambini, e tiene in ostaggio, se sono ancora vivi, anche degli americani. Biden sta dalla parte dei terroristi e quello che sta facendo nei confronti di Israele è vergognoso.”

Donald J Trump

