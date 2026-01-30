“Le Constellation brucia, i miei amici sono morti”, 171 telefonate ai soccorsi nella strage di Capodanno – Audio

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

C’è tutta l’angoscia del dramma di Capodanno nel locale Le Constellation Crans-Montana nella registrazione delle telefonate ai soccorsi trasmesse dall’emittente francese Bfmtv. Ben 171 telefonate al 144, i soccorsi svizzeri, nell’arco di un’ora e mezza. Telefonate agli atti delle indagini. “Sono quasi morto al Constellation. Credo di essere bruciato. L’intero Constellation è bruciato”, si sente dire da una giovane voce. “Penso che i miei amici siano morti lì dentro. Ci sono molte persone che sono quasi morte, signora, chiami un’ambulanza”, prosegue. Nella prima telefonata, registrata verso l’una di notte, si sente: “Vorrei che veniste perché c’è un’emergenza al Le Constellation”. Mentre grida di panico provengono da lontano, in francese, in un’altra telefonata si sente: “Per favore, signora, qui è Le Constellation a Crans-Montana , c’è un incendio, ci sono dei feriti”.

Fino alle 3 del mattino, le telefonate hanno inondato il centralino dei servizi di emergenza. In preda allo choc, molti cercavano di descrivere la tragedia che stavano vivendo, con resoconti a volte confusi, ma pieni di orrore.

Allertati in massa, i primi soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati ad affrontare una situazione molto critica. “Sono sul posto dell’incendio a Crans-Montana”, spiega uno dei primi soccorritori, che aggiunge: “Primo rapporto: tre persone con gravi ustioni”. Durante la notte, le chiamate hanno consentito alla centrale operativa di coordinare le operazioni tra i soccorritori sul posto e i medici negli ospedali. Ad esempio, il numero di emergenza 144 ha chimato un medico del pronto soccorso per informarlo della situazione. “Vi chiamo per informarvi che c’è un’esplosione…” inizia l’operatore. “Ho quattro vittime e almeno trenta feriti.”, aggiunge.



