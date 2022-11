Le competenze digitali in classe, il progetto Re- Educo a Carbonia approfondimento a Digitale Italia

Condividi

Come insegnare ai nativi digitali a muoversi in rete senza pericoli, sfruttando le opportunità offerte dalla rete? A Digitale Italia una puntata dedicata alla digitalizzazione del comparto scolastico con focus sul progetto Re–Educo, promosso dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma Erasmus+ e di cui Aidr è partner, volto a potenziare le competenze digitali di studenti e docenti. Ospiti del format web gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioy” di Carbonia, che hanno partecipato al progetto Re-Educo e che nelle scorse settimane hanno avuto la possibilità di partecipare al Contest Internazionale, per le migliori idee innovative digitali legate all’ambiente e alla salute.

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/le-competenze-digitali-in-classe-il-progetto-re-educo-a-carbonia/

Ascolta il podcast qui https://www.aidr.it/le-competenze-digitali-in-classe-il-progetto-re-educo-a-carbonia-podcast/