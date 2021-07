Le calorie fantasma . Nutriamoci di Rossella Sorbino

Condividi

Per calorie fantasma intendo tutte quelle calorie contenute in alcuni alimenti che non vediamo ma quotidianamente ingeriamo senza accorgercene. Un eccesso di queste calorie potrebbe portare inevitabilmente ad un aumento del peso incontrollato ed è per questo che riconoscere questi alimenti è molto importante per il mantenimento del peso corporeo e di un buono stato di salute.

Tra le calorie fantasma per eccellenza troviamo una serie di ingredienti che utilizziamo per condire i nostri piatti come l’olio ma anche salse quali aceto balsamico in glassa, di soia, salsa teriyaki, salsa allo yogurt. Inoltre anche un eccessivo consumo di zucchero nel caffè, nel ginseng, the, tisana, latte ed altre bibite può essere molto pericoloso perché non solo ci porta ad un aumento di peso ma ci predispone anche ad una serie di patologie molto pericolose (si rimanda all’articolo ecco perché dovresti smettere di aggiungere lo zucchero nel caffè).

Con questo non bisogna intendere che questi alimenti facciano male e che non dovrebbero essere assunti ma semplicemente che dobbiamo iniziare a vederli realmente per come sono e quindi anche a dosarli nella giusta maniera.

loading...