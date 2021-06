Le Attività di Ricerca e Sviluppo della SMS Engineering al Virtual Brokerage Event dell’ Innovation Village 2021

Condividi

La SMS Engineering tra le aziende protagoniste del Virtual Brokerage Event dell’ Innovation Village 2021 che si è tenuto on line il 24 e il 25 giugno. Un’opportunità unica e totalmente gratuita per incontrare – in sessioni virtuali one-to-one – aziende, startup e centri di ricerca che lavorano sulle nuove tecnologie per la transizione ecologica ed energetica, e per rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie sviluppate, sulle sfide tecniche affrontate dalle grandi aziende e sulla domanda di innovazione da parte di istituzioni e città. I Partecipanti provenivano da tutto il mondo. L’evento rivolto ad aziende, università, centri di ricerca e stakeholder, impegnati sui temi dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare ed Energia Intelligente, Green Mobility – Urban Mobility e Deep Tech ha visto la nascita di future collaborazioni tra la SMS Engineering con la Haptic e la Simavi dalla Romania e con la Delta-Mpis dalla Grecia per la partecipazione a Bandi Horizon Europe oltre che ad una possibile partnership commerciale con la MTM Project pugliese “compagna di stand” nello spazio ICE Italia durante il Cebit 2017 ad Hannover. La SMS Engineering ha presentato durante i B2B la propria attività di Ricerca e Sviluppo dell’Ultimo triennio: Aquis (Aerospace Quality Improvement System – Software Solution), myWmsJis (my Warehouse Management System – Software Solution), DB4A ( DB for Anti-counterfeiting – Software Solution) oltre che le competenze maturate in Attività di Ricerca Svolte con altri consorzi sulla Business Intelligence e sull’ Intelligenza Artificiale.

Innovation Village è una fiera-evento prodotta e commercializzata in esclusiva da Knowledge for Business, organizzata con Sviluppo Campania ed ENEA – EEN Consorzio BridgEconomies, in collaborazione con la Regione Campania – Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Start up. La manifestazione nasce nel 2016 e giunge alla sua sesta edizione nel 2021. Negli anni Innovation Village si è attestato come il principale evento meridionale sul tema innovazione, dedicato al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. Innovation Village si avvale della collaborazione di un Comitato scientifico, che ha l’obiettivo di tracciare le linee guida di ciascuna edizione e di proporre tematiche e approfondimenti, e di un Comitato tecnico di supporto alla definizione del programma dell’iniziativa, composti da rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese, delle università e di altri enti. Già dal 2020 – a seguito dell’emergenza pandemica – Innovation Village si è trasformata in una piattaforma virtuale aperta tutto l’anno, con focus tematici, approfondimenti, webinar e sessioni di incontri.

