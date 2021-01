Le associazioni civiche in campo per Napoli. Le prime idee per la città

Condividi

La rete di Associazioni ‘Insieme per Napoli’ e le diverse sensibilità civiche che si riconoscono nel gruppo ‘per Napoli Civile’ organizzano una conferenza stampa per domani venerdì 29 gennaio a Napoli.

L’appuntamento è per le ore 11 a Palazzo San Teodoro (via Riviera di Chiaia, 218) ed il tema dell’incontro sarà ‘Next Napoli, proposte concrete su come usare il Recovery Plan per la città’.

Interverranno, fra gli altri, l’avvocato Gaetano Brancaccio (Portavoce Insieme per Napoli), la professoressa Marilù Ferrara, docente universitaria, la professoressa Maria Luisa Iavarone, pedagogista, il dottore Enzo Perrotta, l’architetto Massimo Pica Ciamarra ed il manager ed imprenditore, Riccardo Maria Monti.

