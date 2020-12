Le Acciughe Sclafani si rinnovano e affrontano il futuro sbarcando sul digitale

Condividi

Come si comporteranno le aziende in questo periodo di crisi digitale? Assisteremo a un cambiamento delle aziende, dalla comunicazione all’immagine sul web? Acciughe Sclafani sembra aver compreso, meglio di altri, quale direzione prendere per adeguarsi alla digitalizzazione e offrire ai suoi clienti un prodotto di qualità, sempre disponibile e a portata di click.

In una situazione globale come quella attuale, dove tutti gli Stati nazionali si stanno attivando per contrastare l’epidemia da Covid19, aziende e clienti hanno virato con decisione verso il commercio digitale. Gli ultimi mesi hanno registrato un boom del commercio digitale (+71%, come rilevato da una ricerca della Salesforce), un salto in avanti di un decennio che ha cambiato le abitudini e i comportamenti d’acquisto dei consumatori. I potenziali clienti utilizzano molto più di prima gli e-commerce, prediligendo però i brand che sono riusciti a sviluppare e diversificare la propria comunicazione sui canali social.

Le aziende, in particolare quelle gastronomiche con prodotti di alta qualità, stanno modificando e adeguando il proprio mind set, rinnovandosi e innovandosi per rispondere alle esigenze del consumatore medio, che ha cambiato le abitudini di acquisto ed é sempre più proiettato verso l’e-commerce.

“Viviamo un periodo inconsueto – afferma Franco Sclafani, fondatore del brand Acciughe Sclafani e maestro salatore conosciuto in tutto il mondo – la routine quotidiana, la vita sociale e le attività personali più elementari sono sconvolte, occorre adoperarsi per rendere il momento meno pesante; ma per farlo bisogna trovare la forza di andare avanti, di rinnovarsi e di coinvolgere collaboratori e clienti. Dobbiamo fare squadra – continua Sclafani – perché solo stando tutti uniti riusciremo a recitare un ruolo da protagonisti nelle sfide che siamo costretti ad affrontare.”

Acciughe Sclafani, azienda attiva nel mercato delle conserve ittiche tradizionali con sede a Sciacca in Sicilia, ha deciso di rinnovarsi e di sbarcare sul web con un’immagine diversa, più innovativa, rispetto agli standard del settore.

Convinti, che l’online sia il luogo dove ci si incontra e anche il mezzo che meglio riesce a fronteggiare le richieste dei consumatori, Acciughe Sclafani ha scelto di dare la possibilità ai foodlovers sparsi in tutto il mondo di ricevere comodamente a casa il meglio della produzione ittica mediterranea.

Il nuovo sito – ci racconta il maestro salatore Sclafani, è stato studiato e progettato per garantire all’utente un’esperienza di navigazione estremamente piacevole. Lo shop online (vero punto di forza) di Acciughe Sclafani permette, in poche mosse, di acquistare le rinomate conserve di pesce Sclafani e di portare sulle tavole una fresca ventata di mare.

Il design e l’offerta commerciale del brand Sclafani si distingue per la forte e “inconsueta” caratterizzazione cinematografica ispirata ai celebri film di Alfred Hitchcock.

“I box in limited edition dedicati ai capolavori cinematografici di Hitchcock – conclude Sclafani – sono la soluzione perfetta per fare, o farsi, un regalo alternativo. I 6 cofanetti regalo Sclafani; Caccia all’acciuga, l’acciuga che visse due volte, acciuga alla gola, l’acciuga sul cortile, l’acciuga perfetta, l’acciuga che sapeva troppo, sono dei prodotti da collezione che grazie al loro design accattivante sono già diventati un oggetto di culto per centinaia di collezionisti che hanno scelto i nostri prodotti in queste prime settimane di lancio”

www.acciughesclafani.com

[email protected]

