Le 10 migliori piattaforme di guest blogging e marketplace di guest post nel 2025

Nel 2025 il guest blogging non è più solo “scrivere un articolo ospite per un blog amico”. È un vero canale di SEO e digital PR, gestito sempre più spesso tramite marketplace dedicati, dove trovi migliaia di siti, filtri avanzati, prezzi (o crediti) chiari e workflow semi-automatizzati. In questo articolo vediamo le 10 migliori piattaforme di guest blogging e marketplace di guest post, con un’attenzione particolare a come funzionano, per chi hanno senso e quali sono i loro punti forti.

Per costruire la classifica abbiamo incrociato tre elementi:

analisi di ranking indipendenti dei marketplace di guest post a livello globale, come lo studio Xamsor del 2025, che confronta traffico, numero di siti e qualità dei dati forniti ai buyer,

informazioni ufficiali delle singole piattaforme (dimensioni della rete, funzioni, modello di business),

fit pratico per SEO, agenzie e publisher che vogliono combinare link building, contenuti sponsorizzati e campagne di brand.

La particolarità di questa lista è che parte da pressbay.net, un marketplace basato su crediti (senza pagamenti in contanti tra utenti), e poi ordina le altre piattaforme secondo dati di mercato, ampiezza di rete e livello di automazione.

Cosa sono le piattaforme di guest blogging (guest post marketplace)

Quando parliamo di “piattaforme di guest blogging” oggi, di solito intendiamo marketplace che mettono in contatto due gruppi:

publisher – proprietari di siti e portali che accettano articoli sponsorizzati o guest post;

– proprietari di siti e portali che accettano articoli sponsorizzati o guest post; marketer/brand/agenzie SEO – chi ha bisogno di visibilità, link e copertura editoriale su nuovi domini.

Invece di cercare singoli siti, negoziare ogni volta via email e gestire manualmente fatture, questi marketplace offrono:

un catalogo di siti con metriche SEO, traffico, categorie tematiche e lingue;

di siti con metriche SEO, traffico, categorie tematiche e lingue; workflow standardizzati (brief, consegna, revisione, pubblicazione);

(brief, consegna, revisione, pubblicazione); un modello di pagamento o di crediti centralizzato (paghi la piattaforma o usi una valuta interna);

centralizzato (paghi la piattaforma o usi una valuta interna); strumenti per monitorare ordini, storico di pubblicazioni, qualità dei siti e talvolta anche le performance degli articoli.

In pratica, un guest post marketplace prende il caos dell’outreach manuale (ricerca contatti, trattative, tempi lunghi) e lo trasforma in un pannello unico dove puoi pianificare e scalare le campagne in modo molto più prevedibile.

Come scegliere una piattaforma di guest post nel 2025

Non esiste una sola piattaforma “migliore per tutti”. Prima di guardare la classifica è utile chiarire quali criteri contano davvero nel 2025:

Qualità e trasparenza dei dati sui siti

Le migliori piattaforme mostrano traffico stimato, traffico organico, trend, paese di provenienza, metriche tipo Domain Rating/Authority e spesso integrano dati da strumenti terzi (Ahrefs, Semrush, Similarweb ecc.).

Le migliori piattaforme mostrano traffico stimato, traffico organico, trend, paese di provenienza, metriche tipo Domain Rating/Authority e spesso integrano dati da strumenti terzi (Ahrefs, Semrush, Similarweb ecc.). Numero di siti e copertura geografica

Un catalogo enorme (decine o centinaia di migliaia di domini) è utile se lavori in molti paesi o nicchie. WhitePress, ad esempio, parla di oltre 100.000 portali in 36 paesi, mentre altri marketplace come prnews.io o linkhouse.co dichiarano decine di migliaia di listing attivi.

Un catalogo enorme (decine o centinaia di migliaia di domini) è utile se lavori in molti paesi o nicchie. WhitePress, ad esempio, parla di oltre 100.000 portali in 36 paesi, mentre altri marketplace come prnews.io o linkhouse.co dichiarano decine di migliaia di listing attivi. Modello economico

Alcune piattaforme funzionano a puro pagamento in denaro per ogni pubblicazione, altre – come pressbay.net – usano crediti interni : pubblichi contenuti per altri, guadagni crediti e li spendi su altri siti, senza spostare contanti tra gli utenti.

Alcune piattaforme funzionano a puro pagamento in denaro per ogni pubblicazione, altre – come pressbay.net – usano : pubblichi contenuti per altri, guadagni crediti e li spendi su altri siti, senza spostare contanti tra gli utenti. Moderazione e sicurezza

Dopo le policy di Google su “site reputation abuse”, conta molto quanto la piattaforma seleziona i siti, modera gli annunci e segnala chiaramente contenuti sponsorizzati, per restare entro i limiti del white-hat.

Dopo le policy di Google su “site reputation abuse”, conta molto quanto la piattaforma seleziona i siti, modera gli annunci e segnala chiaramente contenuti sponsorizzati, per restare entro i limiti del white-hat. Usabilità e workflow

Filtri, salvataggio delle ricerche, messaggistica interna, brief strutturati e automazioni determinano quanto tempo risparmi rispetto all’outreach manuale.

Nella classifica qui sotto ogni piattaforma viene valutata proprio su questi elementi: dimensioni, qualità dei dati, modello di lavoro e tipo di utente a cui si adatta meglio.

Classifica 2025: le 10 migliori piattaforme di guest blogging

1. pressbay.net – marketplace di guest post a crediti (senza pagare in contanti)

pressbay.net è un guest post marketplace e una sponsored post platform che usa un modello a crediti interni invece dei pagamenti in denaro tra utenti. Gli editori elencano i propri siti, accettano articoli sponsorizzati o guest post e, ogni volta che pubblicano, ricevono crediti che possono reinvestire per promuovere i propri progetti su altri siti della rete.

Dal punto di vista pratico questo significa che:

non ci sono fatture o bonifici tra publisher e advertiser all’interno del marketplace;

i crediti sono una valuta interna : non possono essere convertiti in denaro reale, ma solo spesi per richiedere guest post o articoli sponsorizzati ad altri utenti;

: non possono essere convertiti in denaro reale, ma solo spesi per richiedere guest post o articoli sponsorizzati ad altri utenti; puoi costruire un “circuito chiuso” di scambio: pubblichi contenuti per altri, raccogli crediti e li spendi per potenziare i tuoi siti principali.

La piattaforma si posiziona come soluzione per team SEO, agenzie e publisher che vogliono continuare a utilizzare il guest blogging in modo più sicuro dopo l’inasprimento delle linee guida di Google: ogni dominio viene verificato, sono disponibili metriche SEO (traffico organico, autorità di dominio, dati di parole chiave) e c’è una moderazione manuale delle nuove listing.

Per chi lavora molto con contenuti editoriali, il vantaggio principale è la flessibilità di budget: se in un periodo il cash è limitato, puoi comunque muovere la campagna usando i crediti accumulati in precedenza.

Tra i punti di forza:

catalogo curato di siti guest-friendly in molte lingue;

focus su metriche SEO e traffico reale per ogni listing;

workflow pensato per essere compatibile con strategie white-hat (pubblicazioni regolari, scelta attenta dei siti, attenzione al contesto).

In un ecosistema dominato da marketplace puramente “cash based”, pressbay.net rappresenta un modello alternativo interessante per chi vuole combinare monetizzazione del proprio traffico e crescita dei progetti principali senza trasformare la collaborazione in una semplice compravendita di link.

2. prnews.io – marketplace globale di contenuti sponsorizzati

prnews.io è uno dei più grandi marketplace di contenuti sponsorizzati: secondo l’analisi di Xamsor è al primo posto al mondo per traffico stimato e conta oltre 100.000 listing di editori in più di 170 paesi. La piattaforma è nata come servizio per distribuzione di comunicati stampa e branded content su media online, ma viene usata sempre di più anche come canale di link building “premium”.

Caratteristiche chiave:

focus forte su media e portali di notizie – molti listing sono testate editoriali vere, non solo blog;

– molti listing sono testate editoriali vere, non solo blog; ampia copertura geografica e linguistica, utile per campagne internazionali (circa 77 lingue supportate);

dati su traffico, visibilità e talvolta posizionamenti degli editori, per scegliere in modo più informato.

Per brand che puntano a visibilità su media affermati, prnews.io è spesso il primo posto da valutare; per campagne puramente SEO, invece, conviene filtrare con attenzione tra testate editoriali e siti più piccoli per mantenere un buon rapporto prezzo/valore.

La piattaforma prnews.io è generalmente indicata per campagne di digital PR strutturate, dove l’obiettivo non è solo il link, ma anche l’esposizione del marchio su portali di alto profilo.

3. collaborator.pro – marketplace con forte trasparenza sui dati

collaborator.pro è un guest post marketplace molto apprezzato per la quantità di dati che offre su ogni sito. Oltre ai classici indicatori di autorità, la piattaforma integra metodi di verifica del traffico basati su Google Analytics, Google Search Console e strumenti terzi, consentendo di filtrare i siti per traffico totale, organico, paese di provenienza e trend.

Il posizionamento di collaborator.pro è quello di un marketplace “data-driven”: l’interfaccia aiuta a individuare rapidamente publisher con traffico reale e una storia SEO solida, riducendo il rischio di pagare per siti gonfiati o poco frequentati.

È particolarmente interessante per:

agenzie che gestiscono molti clienti e devono dimostrare valore con numeri chiari;

campagne in mercati specifici dell’Europa Centrale e dell’Est, dove la piattaforma è storicamente forte;

chi vuole combinare guest post classici e inserzioni di link (link insertion) su contenuti esistenti.

4. whitepress.com – piattaforma per content marketing e link building

whitepress.com è una delle piattaforme storiche del content marketing europeo. Secondo le informazioni ufficiali, permette di pubblicare articoli sponsorizzati su oltre 100.000 portali in 36 paesi, con una base di più di 30.000 SEO e marketer attivi.

WhitePress nasce con un forte focus sulla gestione completa dei contenuti:

puoi ordinare non solo la pubblicazione, ma anche la scrittura dell’articolo tramite copywriter interni;

tramite copywriter interni; hai a disposizione filtri avanzati per categoria, paese, traffico e parametri SEO;

per i publisher, la piattaforma offre strumenti per monetizzare l’inventario e gestire offerte differenziate.

Per chi lavora molto con diversi mercati europei, whitepress.com rimane un punto di riferimento, soprattutto quando servono volumi elevati e un processo relativamente standardizzato dalla richiesta alla pubblicazione.

5. linkhouse.co – marketplace polacco molto forte sui contenuti sponsorizzati

linkhouse.co è un marketplace con sede in Polonia che offre decine di migliaia di siti per articoli sponsorizzati, recensioni e link placement. Nelle analisi di mercato, come la classifica Xamsor, viene posizionato tra i primi marketplace globali per numero di listing (circa 70.000) e traffico.

Punti chiave:

forte copertura di portali dell’Europa Centrale e dell’Est;

sezione dedicata alle campagne di brand e alle recensioni di prodotti;

strumenti per gestire campagne più complesse, combinando guest post, link in vecchi articoli e altre forme di collaborazione.

Linkhouse è una buona scelta quando serve una base ampia di portali generalisti e di nicchia, con la possibilità di lavorare sia su articoli nuovi, sia su contenuti esistenti.

6. adsy.com – piattaforma orientata a blogger e brand internazionali

adsy.com si concentra su collegare blogger e proprietari di siti con brand e SEO che cercano guest post in molte lingue. Secondo i dati citati nei ranking indipendenti, gestisce decine di migliaia di siti ed è particolarmente attiva nel mercato anglofono.

La piattaforma offre:

pubblicazione di guest post scritti dal brand o dal blogger;

possibilità di ordinare la creazione dei contenuti direttamente attraverso la piattaforma;

filtri per lingua, categoria, metrica SEO e prezzo.

Adsy è spesso utilizzata da chi gestisce progetti internazionali che richiedono contenuti in inglese, ma con blogger distribuiti in vari paesi e nicchie.

7. serpzilla.com – grande rete per link building e guest post

serpzilla.com è nota soprattutto come piattaforma per link building in larga scala: oltre alle classiche inserzioni di link in contenuti esistenti, permette di acquistare anche guest post su una rete molto ampia di siti (oltre 150.000 listing secondo i dati di Xamsor).

Per campagne SEO aggressive e orientate al volume è una delle soluzioni più complete, grazie a:

filtri granulari per metriche SEO, traffico, tema e lingua;

strumenti di automazione per gestire ordini ripetitivi e grandi quantità di link;

supporto per varie strategie, dai link editoriali ai link più “tecnici”.

Per chi però lavora con strategie più conservative o focalizzate su pochi siti di grande qualità, conviene usare Serpzilla con filtri stretti e un controllo umano attento.

8. linkpublishers.com – marketplace con catalogo molto ampio e funzioni AI

linkpublishers.com è un marketplace con sede in India che gestisce una grande base di siti (oltre 70.000 listing nelle classifiche indipendenti) e combina funzioni classiche di guest post con strumenti guidati da AI per suggerire opportunità di link building.

Fra le funzionalità principali troviamo:

vasta scelta di siti in molte lingue e categorie;

possibilità di acquistare guest post, link placement e talvolta altri formati pubblicitari;

dashboard pensata per agenzie che gestiscono molti progetti contemporaneamente.

Per chi ha bisogno soprattutto di volume e di una grande varietà di siti in mercati diversi, LinkPublishers rappresenta un’opzione interessante da affiancare ad altri marketplace più specializzati.

9. getfluence.com – piattaforma per branded content su media premium

getfluence.com si posiziona più come piattaforma di branded content e native advertising che come semplice marketplace di guest post. Gestisce un catalogo di circa 10.000 media “premium” (molti dei quali sono testate editoriali consolidate) e mette al centro la collaborazione brand–redazione.

Caratteristiche distintive:

forte focus sulla qualità editoriale e sul posizionamento di marca;

e sul posizionamento di marca; interfaccia che aiuta a pianificare campagne multi-media in diversi paesi;

processo che assomiglia più a una campagna PR strutturata che a un puro acquisto di link.

Per campagne dove il link è importante ma non è l’unico obiettivo (es. lanciare un brand in un nuovo mercato), Getfluence è spesso una soluzione più adeguata dei marketplace puramente SEO.

10. guestpostlinks.net – marketplace specializzato in guest post “classici”

guestpostlinks.net è una piattaforma focalizzata sui guest post tradizionali, con un catalogo di decine di migliaia di siti in varie nicchie. Nella classifica Xamsor appare tra i marketplace di mid-to-high tier, con un buon equilibrio tra numero di siti (circa 32.000) e traffico.

Per molti utenti è un marketplace “di lavoro quotidiano”: meno orientato ai media premium e più a blog e portali di settore, dove l’obiettivo è creare un profilo di link stabile e tematicamente coerente.

La piattaforma offre filtri standard per categoria, traffico e metriche SEO, mentre la gestione degli ordini è in linea con le altre soluzioni di questa fascia: selezioni il sito, invii il brief, segui la pubblicazione.

Quando usare un marketplace invece dell’outreach manuale

Anche nel 2025 l’outreach manuale ha senso: per chi vuole relazioni molto personalizzate con pochi siti chiave, contattare direttamente i publisher rimane un’ottima opzione. Tuttavia i marketplace di guest post offrono vantaggi evidenti in molte situazioni:

Scalare più velocemente

Se devi pubblicare 20–50 articoli in pochi mesi, farlo tutto a mano diventa rapidamente ingestibile. Un marketplace ti permette di trasformare il processo in una serie di ordini strutturati, con tempi di pubblicazione relativamente prevedibili.

Se devi pubblicare 20–50 articoli in pochi mesi, farlo tutto a mano diventa rapidamente ingestibile. Un marketplace ti permette di trasformare il processo in una serie di ordini strutturati, con tempi di pubblicazione relativamente prevedibili. Standardizzare il processo

Brief, revisione, controlli di qualità e report possono essere gestiti in modo uniforme, soprattutto quando utilizzi piattaforme che offrono template e flussi ben pensati.

Brief, revisione, controlli di qualità e report possono essere gestiti in modo uniforme, soprattutto quando utilizzi piattaforme che offrono template e flussi ben pensati. Gestire meglio il rischio

Piattaforme che verificano i siti, mostrano dati di traffico e moderano le offerte aiutano a evitare i casi più estremi di “link farm” o siti tossici.

Piattaforme che verificano i siti, mostrano dati di traffico e moderano le offerte aiutano a evitare i casi più estremi di “link farm” o siti tossici. Ottimizzare il budget

Modelli come quello di pressbay.net, basati su crediti, permettono di bilanciare periodi con budget cash limitato sfruttando il valore delle pubblicazioni che hai già fatto.

In pratica, un buon mix può essere: outreach personalizzato per 10–20 domini chiave strategici, e uso di 1–3 marketplace per coprire il resto della distribuzione, mantenendo un profilo di link ampio ma controllato.

Consigli pratici per sfruttare al massimo queste piattaforme

Indipendentemente da quale piattaforma scegli, alcune regole ti aiutano a evitare problemi e a ottenere risultati più stabili:

Pensa per cluster tematici

Prima di ordinare guest post, disegna i tuoi cluster di contenuti (hub + spoke) sul sito principale e usa i marketplace per rafforzare quei cluster con casi studio, guide e opinioni esterne.

Prima di ordinare guest post, disegna i tuoi cluster di contenuti (hub + spoke) sul sito principale e usa i marketplace per rafforzare quei cluster con casi studio, guide e opinioni esterne. Varietà negli anchor text

Alterna anchor brand, URL puro, partial match e anchor contestuali. Evita di ripetere la stessa keyword secca in decine di articoli.

Alterna anchor brand, URL puro, partial match e anchor contestuali. Evita di ripetere la stessa keyword secca in decine di articoli. Seleziona i siti, non solo le metriche

Prima di confermare un ordine, apri il sito, guarda il tipo di contenuti, la frequenza di pubblicazione e come vengono gestiti i contenuti sponsorizzati. Le metriche da sole non bastano.

Prima di confermare un ordine, apri il sito, guarda il tipo di contenuti, la frequenza di pubblicazione e come vengono gestiti i contenuti sponsorizzati. Le metriche da sole non bastano. Monitora i risultati nel tempo

Tagga le campagne, controlla come cambiano traffico organico e ranking dopo le pubblicazioni e aggiusta la strategia: magari un marketplace rende meglio per certe nicchie rispetto ad altri.

Tagga le campagne, controlla come cambiano traffico organico e ranking dopo le pubblicazioni e aggiusta la strategia: magari un marketplace rende meglio per certe nicchie rispetto ad altri. Rispetta le linee guida dei motori di ricerca

Segnala in modo corretto i contenuti sponsorizzati, mantieni un ritmo di pubblicazioni realistico e concentra il budget su contenuti che portano valore reale ai lettori, non solo link.

Conclusioni

Il mercato dei guest post marketplace è ormai maturo: accanto a giganti globali come prnews.io, whitepress.com o serpzilla.com, si stanno affermando modelli alternativi come pressbay.net, che usano crediti interni per trasformare le collaborazioni in uno scambio strutturato di contenuti invece che in una semplice transazione economica.

Se vuoi sfruttare davvero queste piattaforme, il passo più importante non è “scegliere la numero 1”, ma definire con chiarezza obiettivi, mercati e budget: inizia selezionando 2–3 marketplace compatibili con il tuo modo di lavorare, testa piccole campagne misurabili e poi concentra gli sforzi su quelli che ti offrono il miglior equilibrio tra qualità dei siti, controllo dei dati e semplicità di gestione.

