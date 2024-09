L’azione della prefettura di Napoli contro gli illeciti ambientali: rafforzati i controlli a Giugliano

L’obiettivo è prevenire roghi e altri illeciti ai danni dell’ambiente. Questo lo scopo dell’ulteriore rafforzamento dei controlli interforze nel territorio di Giugliano in Campania – in particolare nell’area del campo nomadi di via Carrafiello – disposto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Ai servizi interforze, svolti anche con il contributo dei militari del contingente “Strade sicure” e delle Polizie locale e metropolitana, si sono aggiunte nell’ultimo periodo sei attività di secondo livello, condotte da Esercito e Polizia locale.

Ricognizioni mirate, anche con utilizzo di droni, identificazioni e verifiche sui veicoli hanno portato al sequestro di mezzi e all’applicazione di sanzioni per circa 20mila euro. I controlli, grazie al contributo dei militari di Strade sicure, si faranno ancora più stringenti e riguarderanno anche vie rurali, favoriti dalla ricognizione in atto da parte del comune per rimuovere ostacoli e rifiuti dalla rete viaria minore, consentendo il passaggio dei mezzi militari.

Prosegue nel frattempo nel territorio della città metropolitana di Napoli l’azione per rafforzare la prevenzione di sversamenti e incendi dolosi di rifiuti, attraverso progettualità messe in campo con le risorse aggiuntive per le Polizie locali a valere sul Fondo Unico Giustizia, assegnate dal ministero dell’Interno per la stagione estiva 2024.

Le progettualità hanno riguardato, in particolare, servizi aggiuntivi dedicati, specie in orari notturni, il potenziamento dei pattugliamenti delle aree periferiche e l’aggiornamento della mappatura dei fenomeni. In questo contesto, la prefettura di Napoli ha portato avanti in parallelo attività prima di sensibilizzazione e poi di accompagnamento degli enti locali interessati, assicurando il coordinamento tra la realizzazione dei progetti e il dispositivo di controlli a cura delle Forze di polizia e dall’Esercito.

Sono state anche attivate iniziative di formazione in materia ambientale, con il contributo della Polizia metropolitana, destinate agli operatori delle Polizie locali.