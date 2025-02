Lazio, Viola (Coni): “Oggi bella festa, premiate due realtà importanti del calcio”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Oggi è una bella giornata: premiamo due realtà sportive non solo per i risultati conseguiti al campionato, ma soprattutto per essere da anni ai vertici dei campionati. Realtà importanti che permettono una crescita sportiva e culturale nella nostra città. Una bella festa e molta soddisfazione”. Così Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, a margine della cerimonia di premiazione della As Roma femminile calcio (vincitrice della supercoppa italiana) e della Asd Roma 1927 Futsal Under 19 maschile (squadra di calcio a 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) in corso alla Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio e alla presenza del presidente Antonello Aurigemma e dell'assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo. “La Polisportiva Lazio può essere una grande famiglia, dobbiamo fare in modo che ci siano punti di riferimento per consentire a tutti di fare sport, al di là del calcio. E quindi – continua – se non sei portato per il calcio, si può giocare a basket, hockey, a pallavolo, ogni sport purché sotto la bandiera della squadra del cuore”. —[email protected] (Web Info)

