Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo due vittorie al fotofinish, in campionato contro il Milan e in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio affronta l'Udinese. Oggi, lunedì 10 marzo, i biancocelesti ospitano i friulani all'Olimpico nel monday night del 28° turno di Serie A. Una partita fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Baroni, agganciata al quinto posto dal Bologna. Baroni ha un dubbio di formazione solo in attacco, dove dovrà far fronte all'assenza di Castellanos. Il ballottaggio è tra Tchaouna e Pedro. Runjaic conferma Lucca e Thauvin davanti e in porta valuta il rientro di Okoye. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 20.45:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic. La partita di campionato tra Lazio e Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251), ma sarà visibile anche su Dazn. Gara disponibile in streaming su Sky Go e Now. —[email protected] (Web Info)

