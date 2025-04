Lazio-Roma, il derby delle curve e delle coreografie – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Lazio-Roma, il derby si gioca come sempre anche sugli spalti. Le due tifoserie accolgono le squadre con coreografie spettacolari. La Lazio gioca in casa, i tifosi biancocelesti sono la maggioranza sugli spalti dell'Olimpico. La 'regia' della Curva Nord consente di organizzare uno show che abbraccia anche la tribuna Tevere, con la celebrazione delle bellezze di Roma, con la rappresentazione dei principali monumenti e il messaggio 'La Lazio è dove sono i laziali'. La curva Sud giallorossa risponde con il legame tra Roma e la casacca della squadra. 'Una città una squadra' si legge nello striscione che 'spiega' la coreografia correlata dalle maglie che fanno parte della tradizione giallorossa. Sullo sfondo, anche in questo caso, monumenti e tesori della città. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.