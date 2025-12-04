Lazio-Milan, pioggia di fischi per i rossoneri in Coppa Italia. Cos’è successo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan di oggi, giovedì 4 dicembre, iniziano sotto una pioggia di fischi. Il motivo? I tifosi biancocelesti, anche con un passaparola sui social, hanno deciso di farsi sentire fin dai primi minuti per creare un ambiente infuocato contro i rossoneri, dopo l’episodio del rigore non concesso per il tocco di mano in area di Pavlovic nella sfida di campionato dell’ultimo weekend. Una partita vinta 1-0 dal Milan tra le polemiche, con espulsione finale di Allegri prima della revisione dell’episodio al Var da parte dell’arbitro Collu. E così, l’Olimpico è già una bolgia (presenti oltre 40mila tifosi laziali, circa 12 mila i tagliandi venduti per il match e che vanno ad aggiungersi agli abbonati).

“Qualcosa da chiarire dopo la partita di campionato? A caldo abbiamo preferito non commentare, potevano uscire frasi non controllate. Abbiamo accettato l’arbitro a Milano, l’errore è umano e secondo me ha arbitrato anche bene, anche se poi gli episodi possono avere interpretazioni diverse. Stasera c’è Guida, ha un’esperienza importante”. Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sportmediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan.

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

