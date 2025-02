Lazio, ass. Palazzo: “Voucher per promuovere sport di base, 30 milioni in tre anni”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando a 360 gradi sullo sport. Per garantire quello di base, che per noi è una priorità, saranno previsti voucher sportivi: 30 milioni di euro da mettere a terra per il prossimo triennio. Penso che la Regione Lazio non abbia mai compiuto un'azione così importante". Così l'assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo, a margine della cerimonia di premiazione della As Roma femminile calcio (vincitrice della supercoppa italiana) e della Asd Roma 1927 Futsal Under 19 maschile (squadra di calcio a 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) in corso alla Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla presenza del presidente Antonello Aurigemma. "Il nostro ruolo è di sostenere lo sport il più possibile investendo anche sugli impianti, sulla promozione e fare in modo che i ragazzi abbiano opportunità, arrivino a grandi risultati come quelli che appunto oggi queste due società ci stanno regalando. Questi ragazzi sono modello e punto di riferimento per le nuove generazioni", sottolinea Palazzo precisando si essere in questo luogo "perché vogliamo accendere i riflettori sullo sport femminile e sulle nuove generazioni". "Alle donne e al calcio femminile voglio dire che non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, mi sento una di loro. Le donne sono sempre determinate, preparate, hanno coraggio da vendere e il risultato non si fa mai attendere", dice l'assessore rispondendo a una domanda. —[email protected] (Web Info)

