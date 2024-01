Condividi

E se un giorno una giovane avvocato di Milano, in piena carriera nel cuore della città della moda, si trovasse catapultata dal Tribunale al palcoscenico?

È quello che succede a Maria Antonietta De Angelis, frizzante protagonista di L’avvocato in guêpiére, il nuovo romanzo di Silvia Alonso in uscita il prossimo 19 febbraio con Rossini Editore e la prefazione a firma della celebre scrittrice Valeria Corciolani.

Già aggiudicatosi il Secondo Posto al Premio Letterario Città di Cattolica nell’aprile 2023 come miglior romanzo inedito, è un libro fuori dagli schemi che, con grande humor e brio, narra le piccole grandi battaglie del quotidiano.

“Essere una giovane professionista, avvenente e in carriera significa doversi necessariamente piegare alla logica del compromesso? Davvero le dinamiche lavorative impongono la rinuncia alla nostra parte più vera in cui risiede un’anima creativa?

A volte la grande magia del caso (che non è mai un caso) arriva a sconvolgere piacevolmente la routine del quotidiano dettando nuove regole – ci spiega Silvia Alonso.

Saranno allora le piccole dosi di follia a mettere ordine al caos apparentemente calmo dei nostri inutili progetti, perché il filo del destino si può dipanare solo quando si è disposti a perdersi nello stupore degli imprevisti“.

La vita di Maria Antonietta De Angelis subisce di colpo un corto circuito a causa dell’incontro con Jane, nota ballerina di Burlesque che approda al suo studio per la registrazione di un marchio.

In bilico tra una storia d’amore che non riesce a decollare e la pericolosa attrazione per un collega più grande, l’affascinante avvocato Francesco Maria Mancini, la vita di Mary si ritrova a correre su due binari: di giorno tra i banchi del Tribunale, di sera dietro le quinte del mondo dello spettacolo, dove il sospetto di essere smascherata dal bel rivale accende l’improvvisa fiamma della passione.

A complicare il tutto, un rapporto gerarchico con una terribile boss che pare volerla attendere al varco per licenziarla.

Una commedia che, con un pizzico di malizia e trasgressione, sa fare riflettere sulla vita frenetica delle giovani donne contemporanee e affronta con coraggio tematiche attuali come la complessità dell’animo femminile che si scontra col mondo lavorativo forgiato sugli uomini.

Genere Narrativa

Editore Rossini

Data uscita 19/02/2024

EAN 9791259694072

Pagine 306

Lingua Italiano

Distributore Messaggerie Libri

In preordine su:

BIOGRAFIA

Avvocato milanese da sempre appassionata di letteratura, di gialli e di thriller.

Dopo il primo romanzo, un chicklit, “I Love Mammy in Montecarlo – come sopravvivere a una vita glitter” (Genesis Publishing, dicembre 2019), segue la raccolta di racconti thriller, vincitori di diversi contest, “Delirio, brividi al nero di luna” (Brè Edizioni 2021), tra cui il racconto “La trappola della perla nera” vincitore del Premio Giuria al Terni Narni Horror Fest 2021.

Successivamente, pubblica il noir “L’ultima alchimia”, revisione del precedente romanzo “L’angelo veste Sado” finalista al Premio Nabokov 2020 (Bre’ Edizioni, 2021).

Il romanzo inedito “L’avvocato in guêpiére” (in pubblicazione con Rossini Editore) si aggiudica il Secondo Posto al Premio Letterario Città di Cattolica nell’aprile 2023, miglior romanzo inedito.

Tra il 2020 e il 2023, ha ottenuto molti riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali per diversi generi, tra cui la finale al Premio Garfagnana in Giallo, col suo racconto thriller (2021), e il primo premio al GialloFest 2022 per il thriller storico «Il segreto di Senenmut», premiato al Salone del Libro di Torino, Damster Edizioni.

Cura il proprio canale YouTube (Silvia Alonso Writer) dove ha creato la rubrica per gli autori emergenti “Il Cannocchiale Letterario”, e su WELL TV diverse rubriche tra cui “Un Giallo per amico”. Collabora altresì per il giornale web MilanoNera.