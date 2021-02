Lavoro, Nappi (Lega) “Anpal ha fallito, navigator ne fanno le spese”

Condividi

“L’Anpal purtroppo ha fallito nel suo obiettivo principale di contrastare la povertà e a farne le spese saranno proprio i navigator che, in vista della scadenza contrattuale del 30 aprile, rischiano di andare ad ingrossare le fila dei percettori del reddito di cittadinanza. La realtà ormai supera la fantasia. In Campania, i centri per l’impiego sarebbero sotto organico di almeno 400 unità e non riuscirebbero a gestire l’avvio a settembre della fase 2 del rdc che riguarderà 180mila cittadini. Oggi che queste figure avrebbero potuto offrire un contributo importante per migliorare l’efficienza del sistema delle politiche attive, li lasciamo a casa! Per questo, avevamo sollecitato giorni fa la Regione perchè affrontasse il tema della continuità occupazionale dei navigator ed evitare l’ennesima sacca di disoccupati. Ma ad oggi le nostre richieste sono lettera morta”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e membro Commissione attività produttive.

loading...