Lavoro: Lombardi (Tecno) a Rtl: cresciamo grazie al digitale e trattenendo talenti nel Mezzogiorno

Il gruppo industriale sviluppa piattaforme digitali per sostenere l’innovazione energetica delle aziende

“Con Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno (www.tecnosrl.it), abbiamo offerto oggi, attraverso il Post In Fabbrica, 15 posizioni da occupare subito, mentre la stessa azienda arriverà ad aver bisogno di 140 nuovi collaboratori nei prossimi tre anni. Tecno è un’azienda nata e con sede a Napoli attiva nel campo delle soluzioni digitali per le energie rinnovabili. Giovanni Lombardi ha parlato di visione, quella necessaria ad attrarre i migliori talenti, soprattutto giovani, che non si fanno ormai più catturare dalle sole condizioni economiche.”

E’ iniziata così la puntata di oggi di #ILPOSTINFABBRICA, l’approfondimento di Rtl dedicata alle opportunità di lavoro offerte dalle più importanti aziende italiane all’interno di Non Stop News, il programma con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti, Fulvio Giuliani e Pierluigi Diaco.

Il Gruppo Tecno, player di riferimento per il settore della sostenibilità ed efficienza energetica grazie allo sviluppo di piattaforme digitali, ha annunciato ad Rtl che cerca più di 140 figure per i progetti a supporto di Industria 4.0 e della crescita di KontrolON. Il Covid non ha bloccato il piano di acquisizioni, previste due acquisizioni entro il 2021.

L’azienda nasce nel 1999 come società di consulenza per l’efficientamento energetico e per la fiscalità legata al recupero delle accise e oggi è diventata una digital company con soluzioni a canone per i clienti.

“Con il programma Talents che abbiamo lanciato nel 2018– spiega Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno, ai microfoni di RTL 102.5 questa mattina alla trasmissione Ilpostinfabbrica – continuiamo a ricercare giovani talenti da formare e senior che portino in azienda esperienze e capacità maturate ed acquisite anche all’estero. Ricerchiamo laureati in discipline STEM, che entrino a far parte del nostro team, composto per la maggioranza di donne e giovani under 40, per vivere un ambiente dinamico e stimolante. E pur crescendo tanto all’estero e nel Nord Italia abbiamo scelto di confermare il nostro quartier generale a Napoli. E lo faremo convintamente anche con le nuove acquisizioni in programma. Ancora di più oggi credo molto nell’investire nel nostro territorio e sui nostri giovani, grande speranza per il presente ed il futuro del paese.

Il lockdown ha accelerato determinati processi come il ruolo del digitale e l’importanza della formazione del personale. Aziende come la nostra, che precedentemente hanno investito in piattaforme tecnologiche e creazione di Academy di formazione interna, ora si trovano ad affrontare in modo più consapevole le sfide del mercato. I dati di oggi sono un segnale interessante ma ho paura che riguardino solo un segmento di imprese e non l’intero sistema economico.

“La mission di Tecno – ha sottolineato Lombardi questa mattina – è quella di essere partner dei clienti in tutte le strategie e le azioni per la sostenibilità e l’efficientamento produttivo grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di brevetti interni, che garantiscono risparmi sui consumi energetici e ottimizzazione delle risorse. Le nostre leve competitive sono le risorse umane e la ricerca. Con il nostro team accompagniamo i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per l’ottenimento del risparmio energetico. I clienti ci scelgono consapevoli che il nostro costante investimento di oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione rappresenta l’unica garanzia per la crescita in chiave di sostenibilità e competitività”.

Tecno ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Berlino e Parigi. Nel 2005 è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo – Energy Service Company – accreditandosi presso l’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), per certificare gli interventi energetici. Dal 2017 è in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.

Dal secondo semestre del 2019, Tecno si è aperta anche al mercato dell’Est Europa, e sta qualificando ulteriormente le sue prestazioni a sostegno delle imprese con KontrolON, un sistema di monitoraggio dei consumi e della produzione che digitalizza tutti i dati relativi ai consumi energetici e alla produzione, fornendo agli imprenditori notizie fondamentali per l’analisi dei processi, finora reperite manualmente e in modo dispersivo.”

“Da qualche anno – continua Lombardi – abbiamo diversificato in attività dove la matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale, affermandoci anche come incubatore industriale di imprese. Grazie al lavoro del nostro comitato scientifico coordinato dal direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II e direttore scientifico della IOS Developer Academy di Napoli, Giorgio Ventre, stiamo acquisendo sia start-up tecnologiche che partecipazioni strategiche, al fine di integrare nuovi servizi”.

L’azienda ha ricevuto nel 2019, come migliore realtà italiana per la sua categoria, il premio internazionale EBA National Winner 2019, promosso da European Business Awards. Quest’anno il Gruppo ha vinto per la terza volta il premio Best Managed Companies di Deloitte.

Nel solco di quanto stanno già realizzando altre imprese aderenti al progetto ELITE di Borsa Italiana, nel quale l’azienda è entrata nel 2017, anche il Gruppo Tecno ha realizzato la sua prima operazione di finanza straordinaria. L’acquisizione rientra negli obiettivi del piano di sviluppo che prevede, nei prossimi esercizi, una crescita sia per linee interne che esterne.

Tecno è stata anche l’unica azienda selezionata da Deloitte per lo studio dedicato alle prospettive globali per le aziende del Mid Market.

I candidati devono avere un background eterogeneo ed un profilo molto qualificato. A loro sarà proposto un percorso stimolante, trasversale e ricco di momenti di formazione, sia interna che esterna all’azienda, volti al consolidamento dell’ambiziosa strategia aziendale. Per tutte le figure è obbligatoria la conoscenza dell’inglese e del mercato di riferimento.

