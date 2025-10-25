Lavoro: Capaccio, “il principio di equivalenza è una responsabilità per le imprese, servono

0 minuto di lettura

“Il principio di equivalenza è una grande opportunità, ma anche una responsabilità per le imprese: non basta dichiararla, va dimostrata con competenza e verifica tecnica”. Così Francesco Capaccio, avvocato giuslavorista e consulente del lavoro, al talk organizzato da FonARCom nell’ambito della Convention dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Capaccio ha sottolineato che “l’equivalenza contrattuale richiede un salto di qualità nella consulenza e nella formazione” e che “solo un approccio tecnico consapevole può garantire tutele reali e un mercato degli appalti più trasparente e competitivo”.

