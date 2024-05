0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Dopo la legge che ha regolamentato la certificazione sulla parità di genere, come associazione di imprese Cifa e sindacato Confsal abbiamo sentito il bisogno di dar vita a questa guida edita di Giuffrè, uno strumento utile, uno strumento operativo per imprenditori, direttori del personale, dirigenti sindacali, dirigenti dell'individuazione su come accompagnare l'azienda per fare parità di genere". Lo ha annunciato dal palco del Festival del lavoro Andrea Cafà, presidente di Cifa e Fonarcom. "E' una guida molto semplice, ci sono delle schede dove viene indicato un po' quali sono gli standard che le aziende devono seguire e quindi diventa uno strumento utile perché la parità passa anche da alcuni standard che devono esserci", ha continuato. "Tra l'altro dall'1° giugno c'è una grande novità perché come Cifa e Confsal abbiamo deciso attraverso l'ente bilaterale Epar di dar vita ad un voucher, un voucher a sostegno della genitorialità", ha concluso. —[email protected] (Web Info)

