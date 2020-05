Lavori sulla Statale Amalfitana, strada chiusa a Cetara: senso unico alternato fino al 15 giugno

Costa d’Amalfi, 21 maggio 2020 – Mediante apposita ordinanza, l’Anas comunica che, a partire da domani, venerdì 22 maggio, il tratto di strada Statale 163 Amalfitana tra i chilometri 44,950 e 45,050, nel centro abitato di Cetara, sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico tra le 13:00 e le 14:30 e le 17:30 e le 9:30 del giorno successivo. Il provvedimento, in vigore fino al 15 giugno, escluso i giorni festivi e prefestivi, per consentire la conclusione dei lavori di bonifica della parete rocciosa sovrastante la sede stradale da cui il 28 novembre si era verificato il distacco di massi e materiale franoso.

Gli interventi, che si svolgeranno dalle 9:30 alle 17:30, con interruzione tra le 13:00 e le 14:30, prevedono, inoltre, la sostituzione delle vetuste reti metalliche.

L’ordinanza ANAS è scaricabile qui

