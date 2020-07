L’Avis di Sant’Anastasia invita a donare il sangue

Condividi

Sant’Anastasia, 16 luglio 2020 – “Prima delle vacanze, dona la tua goccia di salvataggio”. Per l’emergenza sangue, l’Avis di Sant’Anastasia ha organizzato la Campagna “Prenota la tua donazione”, due giornate per la raccolta di sangue organizzate per oggi, venerdì 17, e domenica 19, dalle ore 8.00 alle 12.00 presso la sede Avis Sant’Anastasia in Via Pomigliano 38.

La prenotazione per effettuare la donazione sangue è diventata una necessità, avviata in tempo di Covid-19, per i protocolli attivati al fine di garantire un servizio in sicurezza. Cosi, tutti possono effettuare la propria prenotazione lasciando un proprio messaggio WhatsApp al numero di cellulare 3939183643, oppure da Facebook, il donatore sarà successivamente contattato e confermata data e ora per la donazione.

Una campagna che non si arresta neanche d’estate, quella della raccolta del sangue, e che vede i volontari cercare di ‘convincere’ quanti più cittadini a comprendere l’importanza “di un piccolo gesto, ma importante per tanti, che per un incidente o una malattia si trovano ad aver bisogno di una trasfusione” dice la coordinatrice locale.