Lauro: ruba autovettura e fugge

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno tratto in arresto un pregiudicato 41enne, originario della Provincia di Napoli ma residente in Lauro, responsabile di furto di autovettura. L’uomo dopo aver adocchiato il veicolo oggetto di interesse, una Fiat Brava parcheggiata in strada e forzata la portiera, è salito a bordo allontanandosi dal luogo. A causa però della velocità sostenuta ha impattato con altro veicolo parcheggiato, attirando, nella circostanza, l’attenzione di alcuni passanti. Di li a poco è sopraggiunta la pattuglia della Volante che, individuato il soggetto lo ha bloccato e tratto in arresto. Il malvivente oltre al reato di furto e danneggiamento, dovrà rispondere anche dell’inosservanza della sorveglianza speciale della P.S. impostagli, per la durata di un anno, dal Tribunale di Napoli. Al termine degli accertamenti, dai quali è emerso che era anche sottoposto all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. emessa dal Tribunale di Avellino nel mese di aprile del c.a., il 41enne è stato tradotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima previsto nell’odierna giornata.