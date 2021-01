Lauro (AV): Foglio di Via Obbligatorio per due pregiudicati

Condividi

Gli Agenti del Commissariato di Lauro nella mattinata odierna hanno intercettato due soggetti che a bordo di un veicolo si aggiravano con fare sospetto in prossimità del locale ufficio postale. Il successivo, immediato controllo confermava la fondatezza dei sospetti degli agenti in quanto i soggetti, entrambi provenienti da Napoli, non fornivano motivazioni credibili circa la loro presenza nel territorio irpino e, nel contempo da un controllo in banca dati FF.P. risultavano entrambi gravati da numerosi e gravi precedenti penali, tra cui rapina, furto, truffe ecc. Non emergendo elementi di reità a loro carico è stato immediatamente avviato nei loro confronti procedimento amministrativo per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di far rientro nel Comune di Lauro e nei comuni limitrofi per tre anni. Agli stessi è stata altresì contestata la violazione amministrativa per essersi allontanati dalla provincia di residenza senza giustificato motivo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni in materia di contenimento da contagio da Coronavirus.

