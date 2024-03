1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Le stelle dello sport si danno appuntamento a Madrid, il prossimo 22 aprile, per la 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, l’evento più prestigioso del calendario sportivo internazionale. I vincitori delle diverse categorie saranno decretati dalla Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta da 69 leggende dello sport, dopo che oltre 1300 giornalisti di tutto il mondo hanno già espresso il loro voto, definendo le nomination. Non meno di 15 vincitori di medaglie d’oro olimpiche e paralimpiche parteciperanno ai prossimi Laureus Awards, che anticiperanno di pochi mesi le Olimpiadi estive di Parigi 2024. Agli atleti medagliati si aggiungeranno anche altri campioni e detentori dei record del mondo di molte discipline sportive. È la prima volta che i Laureus Awards si svolgono a Madrid e così Miguel Indurain e Raúl, leggende dello sport spagnolo, hanno già voluto confermare con largo anticipo la loro presenza il prossimo 22 aprile al Palacio de Cibeles, uno degli edifici più iconici della capitale spagnola. Oltre a loro, a impreziosire un parterre di prime firme ci saranno, tra gli altri: Alessandro Del Piero, Marcel Desailly e Ruud Gullit (calcio); Nawal El Moutawakel, Jessica Ennis-Hill, Michael Johnson, Edwin Moses e Tanni Grey-Thompson (atletica leggera); Sean Fitzpatrick (Il Presidente della Laureus World Sports Academy), Bryan Habana e Hugo Porta (rugby); Maria Hőfl-Riesch, Franz Klammer e Alberto Tomba (sci alpino); Fabian Cancellara (ciclismo); Martina Navratilova (tennis); Nadia Comaneci e Li Xiaopeng (ginnastica artistica); Giacomo Agostini (motociclismo). Tra i Laureus Ambassador presenti figurano anche la stella del calcio femminile svedese Kosovare Asllani, oggi in forza al Milan, ma che ha giocato con la maglia del Real Madrid fino al 2022, e Sophia Flőrsch, la pilota automobilistica tedesca che ha vinto il Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno) nel 2020. Altri partecipanti saranno annunciati nelle prossime settimane. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it