L’attrice Anna Mazzamauro ospite di Viaggio Lib(e)ro al liceo Manzoni di Caserta. Diretta Streaming su la pagina Campus Manzoni

Gran finale per Viaggio Lib(e)ro, progetto ideato, organizzato e promosso dall’Associazione Approdi d’Autore con il Patrocinio morale della Regione Campania ospitato dal Campus Manzoni, la piattaforma virtuale del prestigioso liceo Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente Adele Vairo.

Sarà l’attrice Anna Mazzamauro l’ospite d’onore dell’ultimo incontro, che si svolgerà giovedì 21 maggio con inizio alle ore 17:30, a dialogare con gli studenti del Manzoni, la dirigente scolastica Adele Vairo, la referente del progetto Cristina Grillo, la professoressa Rossella Salvato. Il dibattito sarà come sempre moderato dal giornalista Francesco Marino, Direttore di CasertaFocus.

Anna Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus Edizioni, “Adattiamoci”, che non è un’autobiografia, anche se lei stessa ne è autrice. Si tratta, invece, di un lavoro dalle diverse sfumature dove l’attrice racconta la sua storia scrivendola come se si trattasse di una serie di memorie altrui. Attraverso tre pièce teatrali ideate dalla Mazzamauro si scoprono, e si godono, tre personaggi unici e straordinari: “Anna Magnani”, “la Silvani” e “un Pazzo”, protagonista di un racconto di Gogol.

I buoni attori sono capaci di adattarsi ai personaggi che interpretano, ma solo pochi riescono ad adattare i personaggi alla propria vita.

Tra i partners del progetto ci sono Radio Punto Nuovo e Graus Edizioni.

