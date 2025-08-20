L’Associazione “Vincenzo Serra” presenta la serata evento “Dedicato a te”

1 minuto di lettura

Condividi

L’Associazione “Vincenzo Serra” è lieta di annunciare l’evento “Dedicato a te”, che si terrà ad Abatemarco venerdì 22 agosto alle ore 21.00 in piazza Padre Rocco Serra.

La serata è stata concepita per onorare la memoria di Vincenzo Serra e, allo stesso tempo, segnare l’inizio di un percorso associativo volto a promuovere i suoi valori. Come afferma la presidente dell’associazione e figlia di Vincenzo, Grazia Serra: “Non è solo un modo per rendere omaggio a mio padre, ma anche l’avvio di un percorso concreto per portare avanti le sue idee. Con questa associazione vogliamo continuare il suo impegno nel sociale, la sua costante ricerca di verità e giustizia. Questo è solo l’inizio.”

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del noto cantautore Alberto Bertoli. Figlio d’arte, Alberto ha seguito le orme del padre, il celebre Pierangelo Bertoli, portando avanti l’eredità artistica e il messaggio sociale del genitore. Con una carriera che spazia dal rock al folk, Alberto ha pubblicato diversi album e singoli, e si è distinto per la sua capacità di onorare il repertorio paterno, come dimostrato nel suo album “Due voci intorno a un fuoco”, in cui duetta virtualmente con il padre.

La produzione dell’evento è stata affidata al Consorzio Gruppo Eventi, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Camera di Commercio di Salerno e il Comune di Montano Antilia.

Per informazioni: Grazia Serra 3207299605

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.