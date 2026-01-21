L’associazione Oltre l’Orizzonte APS lancia un crowdfunding per l’acquisto del Taxi del sorriso per i bimbi che necessitano di chemioterapie

1 minuto di lettura

Un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono recarsi in ospedale per la chemioterapia. È questo il nuovo progetto dell’associazione Oltre l’Orizzonte APS che ha lanciato un crowdfunding per l’acquisto di un’auto pensata per accompagnare, ma anche per accogliere e far sorridere, i bambini verso l’appuntamento con la cura in modo più sereno, offrendo alle famiglie un sostegno concreto nel percorso di terapia. (Per donare: Raccolta fondi di VALERIA FEOLA : Trasformiamo il viaggio della cura in un sorriso)

“È una sfida per noi, un progetto sicuramente ambizioso che può essere molto utile alle famiglie. – ha spiegato Valeria Feola, vicepresidente di Oltre l’Orizzonte APS – L’idea è nata perché vivendo ogni giorno a contatto con le persone abbiamo modo di osservare e ascoltare le difficoltà delle famiglie quando devono accompagnare i bambini nelle varie fasi di un percorso difficile e molto triste. Da qui il nostro desiderio di intervenire anche nella drammaticità di quel momento, cercando di portare calore, distrazione e leggerezza per quanto possibile, con la presenza di mascotte, musiche e giochi che possano aiutare i piccoli e i loro genitori, regalando un sorriso e facendoli sentire meno soli”.

I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare il veicolo, allestirlo in modo adeguato e sicuro, renderlo riconoscibile e accogliente e avviare un servizio completamente gratuito. Anche qualora l’obiettivo economico non venisse raggiunto nella sua interezza, ogni donazione sarà comunque destinata al progetto in modo trasparente e proporzionato. L’Associazione Oltre l’Orizzonte si impegna infatti a utilizzare i fondi esclusivamente per questo progetto e a condividere aggiornamenti sul suo sviluppo, nel rispetto della privacy dei bambini e delle famiglie coinvolte.

Dopo aver iniziato a ottobre una collaborazione con La Brigata Solidale nell’ambito di un progetto per i senzatetto e successivamente aver effettuato una donazione destinata al supporto del reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon per il progetto “A Francesco Pio Angelico”, Oltre l’Orizzonte si impegna in questa nuova iniziativa sempre nel rispetto dei propri obiettivi: supporto ai bambini ospedalizzati e vicinanza alle fragilità di chi non riesce ad arrivare o non può fare, restituendo dignità, ascolto e presenza.

Oltre L’orizzonte APS:

Sito https://oltrelorizzonteaps.com/contatti/

e-mail info@oltrelorizzonteaps.com

telefono 0813793500 – 3409493665

