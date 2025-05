L’Associazione “Noi per Napoli” insignita del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – XXV Edizione

2 minuto di lettura

Una celebrazione della cultura, dell’arte e dell’impegno sociale nella magnifica cornice del Maschio Angioino di Napoli

Il 24 maggio 2025, alle ore 15:00, nella suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – XXV Edizione, un riconoscimento prestigioso che da venticinque anni celebra le eccellenze italiane nei campi della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale.

Per la sezione Musica e Cultura, il Senato Accademico dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine ha conferito il premio all’Associazione Culturale “Noi per Napoli”, rappresentata dai Maestri Olga De Maio, soprano, e Luca Lupoli, tenore. La motivazione del premio sottolinea l’eccellenza dell’Associazione nel panorama culturale partenopeo:

“In virtù dei meriti acquisiti nel vasto panorama culturale, l’Associazione ‘Noi per Napoli’ si distingue per il suo straordinario impegno nel promuovere la cultura, l’arte e la solidarietà sociale nella città di Napoli. […] Un meritato tributo per l’eccezionale dedizione alla diffusione della cultura, l’impegno nel tessuto sociale cittadino e la capacità di unire tradizione artistica e innovazione educativa.”

Sotto la guida artistica e organizzativa dei Maestri De Maio e Lupoli, e con la presidenza emerita della fondatrice, l’Associazione ha saputo creare percorsi formativi accessibili e inclusivi nel campo delle arti – dalla musica lirica alla danza, dal teatro alla pittura – coinvolgendo ogni fascia d’età e contribuendo così alla crescita culturale e personale della comunità.

Un evento di prestigio internazionale

La cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni dei due artisti lirici, che hanno commosso il pubblico con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e del celebre “‘O sole mio”, simboli potenti dell’identità italiana e napoletana.

Numerosi e prestigiosi i ringraziamenti da parte dei premiati: al Presidente e Rettore dell’Accademia, Dott. Alessandro Della Posta, al Presidente del Senato Accademico Ammiraglio Rinaldo Veri, alla Dott.ssa Veronica Della Posta per l’instancabile organizzazione, alla Dott.ssa Paola Zanoni per la raffinata conduzione e alla Dott.ssa Mariella Sapienza per la delicata declamazione delle motivazioni.

Un’atmosfera elegante per una serata memorabile

Dopo la cerimonia, gli ospiti si sono trasferiti al Circolo Ufficiali della Marina Militare per la cena di gala, in un ambiente esclusivo ed elegante. Ancora una volta, Olga De Maio e Luca Lupoli hanno regalato al pubblico momenti di grande emozione con interpretazioni di brani classici arricchiti da virtuosismi vocali d’altissimo livello. La serata si è conclusa con il taglio della torta sulla terrazza con vista sul Golfo di Napoli, cornice perfetta per una giornata davvero indimenticabile.

I premiati dell’edizione 2025

Oltre all’Associazione “Noi per Napoli”, tra le personalità insignite figurano:

Dott. Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli – Politica e Relazioni Internazionali

, Sindaco di Napoli – Politica e Relazioni Internazionali Don Vincenzo Bugea – Religione

– Religione Dott. Armando Pannone , Prof. Girolamo Pantaleone , Dott. Roberto Sarra , Dott. Massimo De Santis – Cultura

, , , – Cultura Avv. Gennaro Demetrio Papais , Dott.ssa Debora Castaldo , Avv. Pietro Di Tosto , Avv. Franco Muratori – Giustizia e Legalità

, , , – Giustizia e Legalità Cav. Giuseppe Marco Pasquarella – Arte e Cultura

– Arte e Cultura Cav. Antonio Giaimis , Dott. Antonio Maglione – Volontariato e Impegno Sociale

, – Volontariato e Impegno Sociale Sig. Pietro Zito , Rag. Salvatore Di Mauro – Imprenditoria

, – Imprenditoria Maestro Lello Sebastiani – Arte e Moda

– Arte e Moda Dott. Alfredo De Risio – Sanità

– Sanità Dott. Alessandro Nardelli – Giornalismo

– Giornalismo Dott.ssa Maria Laura Pizzi – Medicina Oftalmologia

Conclusione

La XXV Edizione del Premio Cartagine 2.0 ha rappresentato un momento di altissimo valore culturale e umano, confermando l’impegno dell’Accademia nella valorizzazione delle eccellenze italiane e celebrando realtà come “Noi per Napoli”, che ogni giorno operano per rendere la cultura uno strumento vivo e accessibile a tutti.

