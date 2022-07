L’Assessore all’Innovazione ed alle Startup Valeria Fascione al Giffoni Next Generation 2022, Giffoni Film Festival

Condividi

Dal 21 al 30 luglio è tornato a Giffoni per la sua ottava edizione l’appuntamento dell’innovazione, Giffoni Next Generation 2022, organizzato da Giffoni Innovation Hub nell’ambito di Giffoni Film Festival. Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle industrie creative e dell’innovazione sociale. Eventi che hanno visto coinvolti ragazzi dai 6 ai 30 anni, tra cui 25 dreamers, ossia i giovani innovatori under30 del Dream Team che anche quest’anno si sfideranno a colpi di idee in una sorta di hackathon prolungato, apprendendo nozioni fondamentali dalla responsabilità sociale di impresa alla sostenibilità fino alla biodiversità, al digitale e all’uso consapevole dei Big Data.

Appuntamento il 27 luglio 2022 a Giffoni per l’Assessore alla Ricerca, all’Innovazione ed alle Startup della Regione Campania Valeria Fascione con l’ecosistema campano delle startup, che cresce non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità dell’offerta con sei incubatori certificati che coprono tutte le province. Dal 2015 a oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi nell’incubazione di impresa, si aggiungono nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle scienze della vita, all’agrifood, all’edutech e grazie alla nuova programmazione dei fondi europei 21-27 potranno operare in un territorio sempre più in rete e connesso. Parte da Giffoni la nuova sfida della Campania dell’innovazione ancora più competitiva e attrattiva per talenti, startup e capitali. L’Assessore alla Ricerca, all’Innovazione ed alle Startup della Regione Campania Valeria Fascione ringrazia per l’organizzazione e l’entusiasmo Luca Tesauro Giffoni Innovation Hub assieme a tutto il dream team e al prezioso coordinamento di Diletta Capissi.

Un sentito grazie da parte dell’Assessore Fascione a Francesca Ottier , Responsabile Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital Sgr e a Dario Scacchetti, CEO StartupItalia, per aver preso parte a questo importante appuntamento della nostra community.E ancora ringraziamenti al fantastico ecosistema Startup e Innovazione: Roberto Ascione Healthware, Pasquale Brancaccio Incubatore Campano, Giampiero Bruno Centro Servizi Incubatore Napoli Est, Sebastian Caputo 012factory, Alessandro Ciotola Startup Europa, Sabino Di Matteo Novartis Italia, Giuliana Esposito Stecca, Massimiliano Imbimbo Incubatore SEI, Giuseppe Melara In Cibum Lab- FMTS Group, Amleto Picerno Ceraso Medaarch, Pierluigi Rippa StartCup Campania, Massimo Varrone Campania Newsteel.