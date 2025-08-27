L’arte ritorna a rianimare Vico Noce

1 minuto di lettura

Si è aperta con il ricordo di Mario Rauso l’iniziativa di Eccellenze Sannite® “Vico Noce, art alley dal 1988”. Dopo la benedizione di don Nicola Della Pietra della ′galleria permanente′ che il gruppo di artisti ha deciso di aprire nel suggestivo vicolo cittadino, hanno ricordato l’artista beneventano il prof. Luigi Meccariello insieme a Veronica Krasnohorska, Ambner De Iapinis e Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura. Fuori programma, il saluto del Primo cittadino Clemente Mastella: “Tutta questa bellezza in mostra, richiama un’attenzione sulla nostra città e contribuisce a renderla seduttiva. Dobbiamo vivere la città, contribuire insieme a renderla protagonista. Esistono tutte le condizioni, anche artistiche, per rendere bella la nostra Benevento: altrimenti, se uno viene in questo vicolo e trova cose… inqualificabili, non ci torna più! E devo dire che, tra le tante cose belle in programma quest’anno, anche questa iniziativa si sposa davvero bene. Grazie quindi a tutti voi”.

L’Arte Sacra sarà al centro della seconda serata, mercoledì 27 agosto ore 19:00, con l’intervento di Mons. Mario Iadanza sul tema “Il Museo Diocesano, dove nasce la Città d’Arte”. Un sito, quest’ultino, di grande attrazione, un patrimonio unico e autentico, costituito da due ′sezioni′: l’area archeologica ipogèa posta al di sotto dell’aula liturgica della cattedrale e la parte espositiva comprensiva anche della pseudocripta. “Il Museo Diocesano narra la lunga storia dell’insediamento urbano della città di Benevento –ama evidenziare mons. Iadanza– e testimonia la vita della comunità cristiana”. A seguire, la prof.ssa Rossella Del Prete illustrerà la storia della Chiesa Santissima dell’Annunziata, per chiudere con la proiezione di un video che racconta i suoi “tesori” artistici.

