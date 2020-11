L’Arte da’ la sveglia… ed è amore! (di Marco Arturo Messina alias MAM)

Condividi

La creatività, il talento, l’arte superano i limiti di spazio e tempo, come l’amore.

Un’energia vitale che si mette in contatto con tante altre, per creare l’Esistere.

In questo periodo storico tra tante restrizioni, l’umanità si sta adattando a qualcosa che non conosce, c’è chi ci unisce e chi si divide.

Siamo testimoni e partecipi di un pezzo di storia che verrà ricordato, e tramandato ai nostri figli.

Un momento che tocca ogni parte del mondo a noi conosciuto, facendo vivere l’incertezza come il nostro pane quotidiano.

Dobbiamo prendere coscienza che se smettiamo di lavorare moriremo di fame, ma costringeremo la storia ad includerci nel futuro.

Perché l’inclusione arriverà attraverso la presa di coscienza, che il sistema rimane in piedi grazie al nostro lavoro. Quel nostro pane che s’inforna e sforna di fame ed infame e si mangia al di sopra di ogni libertà.

La nostra Arte può dare la sveglia, reclutare chi ha coraggio e vuole essere libero e libera, innescare la miccia dell’intelligenza emotiva. L’Artista nasce dall’Amore per le sue opere e comunicando messaggi positivi crea empatia attraverso ciò che gli altri non vedono in una società che ha perso il suo valore per il benessere collettivo, preferendo il proprio, come unico e vitale.

L’unica vera libertà che abbiamo è la creatività.

Con intelligenza e disciplina possiamo e vogliamo manifestare pacificamente attraverso il nostro lavoro.

Questo realizzato, è il primo atto dell’opera ideata da MAM, ed è al servizio di chiunque nel mondo e coinvolgerà chiunque voglia unirsi in un messaggio a testimonianza che non ci sono barriere per l’Amore e l’Arte quando pulsano nel profondo dell’Anima.

Dobbiamo però pulire l’obiettivo dei nostri cuori, per vedere lo stato delle nostre anime, tuttavia, troppo spesso il primo e troppo sporco per sapere se quest’ultimo esiste.

Ma è il taglio dell’abito da sposa di “Tiana Tellier”, indossato dall’attrice Sijia Chen, simbolo di questo nostro movimento e periodo che accomuna chiunque riesca a credere ancora nell’Amore Universale.

La nostra anima appartiene ai valori sopra espressi.

Che la violenza non ci indebolisca mai.

By All in Venice & MAM

