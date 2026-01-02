L’arte come linguaggio universale di pace: a Carbonara di Nola il convegno “L’arte unisce i mondi”

0 minuto di lettura

Carbonara di Nola, 2 gennaio – Carbonara di Nola si prepara ad accogliere “L’arte unisce i mondi”, il convegno–incontro dedicato al dialogo tra istituzioni, terzo settore e artisti sul tema della pace nel mondo. L’appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio 2026 alle ore 16:30, presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale di Carbonara di Nola (NA).

L’iniziativa, a cura dell’artista Sergio Sivori, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della pace attraverso il linguaggio universale dell’arte, valorizzandone il ruolo sociale come strumento di unione, riflessione e confronto tra popoli e comunità.

L’evento è promosso dal Comune di Carbonara di Nola, con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito di un progetto culturale volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica e culturale.

Un’occasione di incontro e dialogo aperta alla cittadinanza, agli operatori culturali e alle realtà associative del territorio, per ribadire come l’arte possa essere ponte tra mondi diversi e veicolo di valori universali.

