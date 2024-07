Lara Gianfico all’Arzano Volley: pronta per traguardi importanti

0 minuto di lettura

Lara Gianfico è il primo volto nuovo del roster della Luvo Barattoli Arzano. La centrale napoletana è pronta per giocarsi una carta importante nel panorama della pallavolo della regione Campania: “Ci metterò tutto il mio impegno per non deludere le aspettative” queste le prime parole dopo il passaggio alla società del presidente Raffaele Piscopo.

Una vera e propria torre: Lara Gianfico è alta 192 cm. E’ nata il 6 marzo del 2002 nel capoluogo partenopeo. “Pallavolisticamente -spiega- sono cresciuta nella società Pallavolo Pozzuoli, ho militato nei campionati di serie B2 e sono veramente contenta di approdare all’Arzano volley. La fama di questa società è nota, rientra tra le più importanti e rappresentative del sud Italia”.

Tempo di vacanze e poi si comincerà a fare sul serio al cospetto di coach Francesco Eliseo che, per la prima volta, guiderà l’Arzano Volley nel campionato nazionale di serie B1 femminile: “Non vedo l’ora di mettermi alla prova e di conoscere sia l’allenatore che le mie nuove compagne. Sono sicura che insieme proveremo a raggiungere traguardi importanti per accontentare il pubblico che tutte le settimane riempie il palazzetto di Arzano”.

