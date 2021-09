L’Aquila: Il 18 Settembre la notte bianca con Deddy

Condividi

Il Comune dell’Aquila in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e con il Direttore Artistico Marcello Di Giacomo presentano la edizione della Notte Bianca a L’Aquila.

Sabato 18 settembre 2021 il Centro Storico della Città si illumina!

Si inizia alle 16.30 con la Notte Bianca dei Bambini alla Villa Comunale in collaborazione con le associazioni capitanate dalle Mamme per L’Aquila.

Tutte le attivita’ saranno aperte almeno fino alla mezzanotte.

Si darà spazio alla Musica in tutte le piazzette recentemente tornate ad essere splendide con una piazza in Rosa interamente dedicata alle Donne.

Le Vetrine Animate in alcuni negozi di abbigliamento del Centro Storico.

Lo Street Food al Parco del Castello. Le aperture notturne straordinarie del Maxxi L’Aquila, di Palazzo Camponeschi, dell’Emiciclo, delle Chiese e dei Cortili.

Ringraziamo i Super Guests della Notte Bianca che si esibiranno:

il Comico Vincenzo Olivieri al Piazzale dell’Emiciclo, il cantante Deddy a Piazza Duomo alle

23.30 e la rapper Anna Pepe e il Dj set di Young Miles a Piazza Duomo per concludere col botto.Il Gran Galà della Notte Bianca chiuderà tutti gli eventi in Piazza Duomo dalle 23,30 presentano Simone Cocciglia, Alessia Spezza, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo

Dopo 15 anni dalla ultima edizione della Notte Bianca è arrivato il momento di vivere il cuore pulsante della nostra città.

In collaborazione con tutti gli Assessorati preposti, le Associazioni di Categoria e il team costruito ad hoc per l’evento, vi aspettiamo a braccia aperte!

PROGRAMMA

Infopoint Fontana Luminosa

INFORMAZIONI E PIANTINE PROGRAMMA NOTTE BIANCA

Terminal

PARCHEGGIO AUTO E NAVETTE ELETTRICHE

Villa comunale

NOTTE BIANCA DEI BAMBINI dalle 16,30

SPORT, ANIMAZIONE E GIOCHI in collaborazione con

MAMME PER L’AQUILA , 2K5 , POLISPORTIVA TORRIONE, L’AQUILA SOCCER SCHOOL, RUGBY EXPERIENCE, ESCURSIONI DA PAURA

Piazzale Emiciclo

COMEDY SHOW dI e con VINCENZO OLIVIERI ORE 21,30

Piazza S. Marco

Piazzetta in Musica

Piazza Duomo

GRAN GALA’ NOTTE BIANCA

Sfilata di moda Pellizzari e Mario Dice a cura di Francesco Caresta

presentano Alessia Spezza, Simone Cocciglia, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo Concerto Deddy

Anna Pepe Show Case & dj set Young Miles

Piazza San Biagio Rock & Beer Piazzetta in Musica

Portici

Mercatino a cura delle Associazioni di categoria

Colonnato Ex Banco di Napoli

Colonnato in Musica

Piazza nove martiri

Piazzetta in Musica ROSA

Piazzetta del Sole

Piazzetta in Musica

Piazza palazzo

Piazzetta In Muisca e Danza

Piazza Regina Margherita

Piazzetta In Musica

Piazza Chiarino

Piazzetta In Musica

Stadio Comunale Fattori

MEMORIAL “lLORENZO SEBASTIANI” a cura di AMICI DI LORENZO

Parco del castello

STREETFOOD TIME

Parco del castello

WELCOME AQ “TOUR LA NOTTE DEI TEMPLARI”

Piazza Duomo

ALLA SCOPERTA DEI QUARTI a cura della Guida Turistica CARLA CICCOZZI

Piazza SM Paganica

Musica Contact(less) dalle ore 21.00

APERTURA STRAORDINARIA MAXXI fino alle 00.00

Scalinata San Bernardino

RASSEGNA NAZIONALE CANTI E DANZE POPOLARI a cura dellaCORALE GRAN SASSO DALLE ORE 19.00

APERTURE STRAORDINARIE:

CHIESE: ANIME SANTE, SAN BERNARDINO, S. GIUSEPPE ARTIGIANO, ORATORIO DEI MINIMI CORTILI APERTI

IL POMAQ (POLO MUSEALE UNIVAQ) PRESENTA LA COLLEZIONE NICOLA D’ARCANGELO

STAMPATORE fino alle 00.00

EMICICLO MOSTRA PER LA BIBLIOTECA E PER IL CORO a cura del Dipartimento di Scienze Umane e della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli

VETRINE ANIMATE FASHION

ALLESTIMENTI STRAORDINARI :

SCRITTA GIGANTE NOTTE BIANCA FONTANA LUMINOSA FASCIO DI LUCE PIAZZA DUOMO a cura di DAI ENERGIA TOUR STRAORDINARI :

da PIAZZA DUOMO (Bar Fratelli NUrzia)

visite guidate ALLA SCOPERTA DEI QUARTI a cura di CARLA CICCOZZI

info e prenotazioni 3497820922

dal Parco del Castello

WELCOME AQ TOUR LA NOTTE DEI TEMPLARI

info e prenotazioni 379508492; 0862295927

PIAZZETTE IN MUSICA

dalle 21.30

San Biagio

Veleand

a seguire Damn trio

San Marco

Giuliano Molinari e Mauro vaccarelli duo

Nove martiri

Marta pietrosanti +Voices girl

a seguire Matilde e Michela Lemme dj set

Piazzetta del sole

Nome palco Factory stage ,

Factory sound presenta gli artisti dell’accademia di canto Voices live

baby Singer

Piazza palazzo

Slim beat +ge world +R.K. Raver kin Paq center esibizioni hip hop

Piazza Regina Margherita

Cimarú

Colonnato San Paolo

FM custom stage

Guitar showcase by alchemist strumenti musicali e laboratorio di liuteria . David Pironaci e Lucya Allocca

Giudici di ALL TOGETHER NOW

Presentano gli artisti dell’Accademia Why not di Roma

Un viaggio attraverso le canzoni che vi faranno divertire ed emozionare!

Piazza Chiarino

Noemi Gigante “la Barbie dell’organetto” e Monica Animation a seguire Dj Set Baglioni, Santarelli , Fabio Effe

VETRINE ANIMATE FASHION

ORE 21.00 PIAZZA REGINA MARGHERITA ORE 21.20 CORSO VITTORIO EMANUELE ORE 21.40 VIA VERDI

ORE 22.00 PIAZZA DUOMO – VIA MARRELLI – VIA PATINI

ORE 22.20 CORSO FEDERICO II

