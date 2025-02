Lanzarote, 30enne di Favignana in fin di vita dopo aggressione. Sindaco: “Fare luce”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, si trova in fin di vita in un'ospedale a Las Palmas, nelle isole Canarie, dopo una violenta aggressione. Il giovane sarebbe stato brutalmente picchiato fuori da un bar di Lanzarote. Secondo quanto raccontato dal padre, Andrea Sinagra, al quotidiano 'La Stampa', Salvatore avrebbe avuto una banale discussione con un giovane in un bar, poi sarebbe uscito dal locale per fumare una sigaretta e qui lo stesso giovane lo avrebbe aggredito brutalmente, forse con un tirapugni. Trasportato in ospedale, Salvatore è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa per ridurre l'ematoma ma i medici non si sbilanciano ancora sulle sue condizioni. L'amministrazione comunale e l'intera comunità di Favignana e delle Egadi si sono strette attorno alla famiglia. "Quanto accaduto è un fatto gravissimo – ha detto il sindaco di Favignana Francesco Forgione – Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.