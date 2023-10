Lanternia arriva in Italia. Pronti per questa luccicante novità?

Condividi

Lanternia è un Festival internazionale di Lanterne giganti che per la prima volta arriva in Italia.

Pronti per questa luccicante novità?

“L’Italia è stata scelta dalla Cina per ospitare la Festa Internazionale delle Lanterne Giganti, “Lanternia”. Dopo il successo in città come Amsterdam, Londra e New York, quest’anno sarà la città di Cassino a brillare!

Dal 8 dicembre al 10 marzo 2024, nel magico parco tematico “Bosco delle favole”, più di 300 lanterne giganti provenienti da tutto il mondo illumineranno un’area di 110.000 mq con oltre 2,5 km di luci al led. Un vero spettacolo di luce e colore che non potete perdere!

Questa incredibile kermesse, patrocinata dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, è frutto di un investimento di oltre 4 milioni di euro da parte di aziende cinesi, dimostrando una forte fiducia nell’Italia e nel suo patrimonio artistico.

Ma non è tutto! “Lanternia” mette al centro la sostenibilità, utilizzando la seta, una fibra a bassissimo impatto ambientale, per la realizzazione delle lanterne e luci al led ad elevato risparmio energetico per l’illuminazione.

Non vediamo l’ora di immergerci in questo mondo incantato di lanterne, forme e colori che ci trasporteranno in mondi di favola!”

Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia

Luci, colori, allegria e sostenibilità! Un evento davvero speciale che ha trovato in Italia una affascinante collocazione.